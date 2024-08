Westwing hat im 2. Quartal 2024 gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz wuchs um 4 % gegenüber dem Vorjahr und der Bruttowarenwert stieg um 5 % gegenüber dem Vorjahr dank eines verbesserten Produktmixes und größerer Warenkörbe, trotz eines Rückgangs der Bestellmengen gegenüber dem Vorjahr. Auch der aktive Kundenstamm stieg im Jahresvergleich um 2 % auf 1,3 Millionen, was auf die effektive Kundenakquisitionsstrategie des Unternehmens hinweist. Das bereinigte EBITDA sank jedoch um 11 % im Jahresvergleich, wobei die Marge um 70 Basispunkte auf 3,7 % zurückging (Q1: 5,8 %), was auf erhöhte Marketinginvestitionen zur Steigerung der Markenbekanntheit, insbesondere in Deutschland, zurückzuführen ist, während sich die Bruttomargen, die Erfüllungskosten und andere allgemeine Gemeinkosten gut entwickelten. Das Management behielt seinen vorsichtigen Ausblick für 2024 angesichts der immer noch angespannten Verbrauchernachfrage bei. Es rechnet weiterhin mit einem Umsatz von EUR 415-445 Mio. (-3% bis +4% yoy) und einem bereinigten EBITDA von EUR 14-24 Mio. Das Unternehmen ergreift derzeit mehrere Initiativen, um die Komplexität des Geschäfts zu reduzieren und die Skalierbarkeit zu verbessern, seine Präsenz in Europa auszubauen und sich auf die Positionierung als Premiummarke zu konzentrieren, was das Unternehmen zu seinem langfristigen Ziel führen sollte, einen Umsatz von EUR 600-800 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 10% zu erreichen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr Kursziel von EUR 10,00 und ihr BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Westwing%20Group%20SE