Scout24 berichtete gute Ergebnisse für Q2 2024 und lag bei den Umsätzen und dem EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (op.) ca. 1%-2% über dem Konsens. Wie vom Management angedeutet, beschleunigte sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal, da die professionellen Mitgliedschaften ihre starke Dynamik beibehielten und die privaten Abonnements erheblich zunahmen. Die Umsatzentwicklung war in allen Segmenten stabil. Die operative Hebelwirkung profitierte von einem günstigen Mix und einer effektiven Kostenkontrolle im Basisgeschäft, allerdings dämpfte die Konsolidierung von Sprengnetter die op. EBITDA-Margen; absolut lag das op. EBITDA dennoch höher als im Vorjahr. Scout24 profitiert weiterhin von einer gesunden Nachfrage nach seinen ImmoScout24-Kernprodukten sowie von wachsenden Mitgliedschaften bei Maklern und privaten Abonnenten. Das Management bekräftigte seinen Ausblick für 2024 und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 9-11% im Jahresvergleich und einem Anstieg der op. EBITDA-Marge von ca. 61%. Darüber hinaus strebt das Unternehmen eine Dividendenausschüttungsquote von 30-50% des bereinigten Nettogewinns an und will mittelfristig Aktienrückkäufe durchführen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr HALTEN-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 70,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE