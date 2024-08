© Foto: Hannes P Albert/dpa



Bitcoin könnte vor einer explosiven Rallye stehen, die den Kurs auf über 100.000 US-Dollar treiben könnte. Marktbeobachter sehen in der aktuellen Akkumulationsphase auffällige Parallelen zum Jahr 2019.Nachdem das Marktbeben am Montag den Bitcoin zeitweise um 10.000 US-Dollar in die Tiefe gedrückt hatte, freuen sich Krypto-Anleger zum Wochenschluss wieder über kräftige Gewinne. Die weltgrößte Kryptowährung erobert die wichtige Marke von 60.000 US-Dollar zurück und notiert auf Tagessicht 6 Prozent im Plus. Der Wert des gesamten Kryptomarktes liegt derzeit bei rund 2,2 Billionen US-Dollar. Anleger und Experten richten den Blick inzwischen wieder auf höhere Ziele. Der Bitcoin könnte schon bald …