Evergy, Inc. verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen deutlichen Gewinnzuwachs. Der Nettogewinn stieg auf 207,0 Millionen Dollar oder 0,90 Dollar pro Aktie, verglichen mit 179,1 Millionen Dollar oder 0,78 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit einem Gewinn von 0,89 Dollar pro Aktie gerechnet hatten. Das Unternehmen führt die verbesserte Performance auf wärmeres Wetter, gestiegene Nachfrage und höhere Übertragungsmargen zurück.

Prognose und Dividende

Evergy bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 mit einem erwarteten Gewinn pro Aktie zwischen 3,73 und 3,93 Dollar. Zudem wurde eine Quartalsdividende von 0,6425 Dollar pro Aktie angekündigt, die am 20. September 2024 an die am 20. August eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Das Unternehmen hält auch an [...]

