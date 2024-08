DJ Merck & Co kauft Prüfpräparat für bis zu 1,3 Mrd Dollar

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat eine Vereinbarung im Wert von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar über den Kauf eines Prüfpräparats zur Behandlung bösartiger Erkrankungen des lymphatischen Systems geschlossen. Der US-Konzern zahlt zunächst 700 Millionen US-Dollar für die weltweiten Rechte an dem bispezifischen Antikörper CN201, der sich in der klinischen Entwicklung befindet. Verkäufer ist das private Biotech-Unternehmen Curon Biopharmaceutical.

CN201 werde derzeit in Studien an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Non-Hodgkin-Lymphom und akuter lymphatischer B-Zell-Leukämie untersucht. Das Prüfpräparat soll auch für die Behandlung von B-Zell-Malignomen evaluiert und sein Potenzial als neuartige, skalierbare Option für die Behandlung von Autoimmunkrankheiten untersucht werden, teilte Merck & Co mit.

Curon hat zudem Anspruch auf bis zu 600 Millionen Dollar an Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Zulassung von CN201.

Merck & Co geht davon aus, den Kauf im dritten Quartal abzuschließen, und rechnet mit einer Belastung vor Steuern in Höhe von rund 750 Millionen US-Dollar, die sich aus der Vorauszahlung und anderen damit verbundenen Kosten ergibt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2024 08:04 ET (12:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.