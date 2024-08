HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 nach der Veröffentlichung von Zahlen für das zweite Quartal von 32 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es habe durchaus durchwachsen ausgehen und Sorgen über den Liquiditätsverbrauch hätten auf der Stimmung der Anleger gelastet, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei ein Ende des "Cash Burn" in Sicht. 2025 sei ein Barmittelzufluss (positiver Free Cashflow) bei dem Telekomkonzern weiterhin denkbar./mis/la



ISIN: DE0005545503