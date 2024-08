© Foto: Dall-E



Pot-Stocks waren am Donnerstag stark gefragt und legten kräftig zu. Rückenwind erhielten die Branchentitel durch Wahlkampfäußerungen von Donald Trump.In einem ohnehin überaus starken Gesamtmarktumfeld, der US-Leitindex S&P 500 legte am Donnerstag um 2,3 Prozent, der Nasdaq 100 sogar um 3,1 Prozent zu, kletterten Cannabis-Aktien überdurchschnittlich stark. Cannabis-Aktien am Donnerstag stark gefragt Die Anteile von Canopy Growth verteuerten sich um 8,3 Prozent, die von Curaleaf um 5,9 Prozent und jene von Tilray um 5,7 Prozent, während der exklusiv auf US-Anbieter fokussierte Branchen-ETF AdvisorShares Pure US Cannabis sogar um 10,3 Prozent zulegte. Ursache für die kräftigen Kursgewinne sind …