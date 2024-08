DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. August (34. KW)

=== M O N T A G, 19. August 2024 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli D I E N S T A G, 20. August 2024 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 17:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Veranstaltung "Zeit zum Reden - Sommerdialog", Berlin M I T T W O C H, 21. August 2024 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 30./31. Juli 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 22. August 2024 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht August mit Steuereinnahmen Juli, Berlin *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1H 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 10:00 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juli - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H F R E I T A G, 23. August 2024 *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2024 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.