Grüsch (ots) -Ein guter Deal ist auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten möglich - egal, ob es sich um Immobilien- oder Unternehmenskäufe handelt. Um Privatpersonen und Unternehmer bei ihren geschäftlichen Vorhaben zu unterstützen und maximale Renditen herauszuholen, bietet sich RockyBull als strategischer Partner an. Hier erfahren Sie, warum jetzt der Zeitpunkt zum Handeln gekommen ist und worauf es bei einem langfristig profitablen Geschäft wirklich ankommt.Auch wenn es erste Anzeichen für eine allmähliche Erholung gibt: Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist für viele gegenwärtig herausfordernd. Zwar scheint sich die Inflation auf einem tragbaren Niveau zu stabilisieren, doch das Bruttoinlandsprodukt sank im zweiten Quartal 2024 um 0,1 Prozent, die Auftragslage ist für viele Unternehmen unbefriedigend und Kredite bleiben im Vergleich zu vor ein paar Jahren verhältnismäßig teuer. Aus all diesen Gründen halten sich Privatpersonen und Unternehmer mit geschäftlichen Aktivitäten zurück und verschieben ihre Vorhaben auf später. Aber gibt es überhaupt den idealen Zeitpunkt für den Kauf von Immobilien oder Unternehmen? Ein Analyst von RockyBull bietet dazu eine interessante Perspektive und Einschätzung: "Wir sehen den Markt wie folgt: Auch in Zeiten einer Rezession bieten sich zahlreiche Gelegenheiten für ein gutes Geschäft, sowohl beim Kauf einer Immobilie als auch bei der Übernahme eines Unternehmens. Schließlich gelten Immobilien seit jeher als Top-Investment-Klasse: Sie konnten sich über Krisen und Epochen hinweg behaupten und werden nicht ohne Grund von vielen vermögenden Personen zum Vermögensaufbau und als Inflationsschutz genutzt."Da eine Immobilie in der Regel über Generationen hinweg erhalten bleibt und kontinuierlich Mieteinnahmen für einen selbst, seine Kinder und sogar Enkelkinder erzielt, ist sie eine einzigartige Investitionsmöglichkeit, die schwer zu übertreffen ist. Zwar sind auch Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich, diese halten sich jedoch im Vergleich zu den erheblichen Renditen in absoluten Grenzen. Darüber hinaus können die Mieteinnahmen ausreichen, um die monatlichen Kreditraten zu decken - die Kreditrückzahlung wird also quasi von den Mieten getragen, während das Vermögen der Investoren wächst. Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist mit einer sorgfältigen Planung und Umsetzung inklusive realistischer Einschätzung der Mietpreise und einer weitsichtigen finanziellen Planung tatsächlich möglich. Bei der Übernahme eines Unternehmens hingegen ist es besonders wichtig, auf das aktuelle Marktumfeld zu achten, Kompetitoren im Blick zu haben und Zukunftspotenziale richtig deuten zu können, aber auch die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen. Schließlich gestaltet sich die Übernahme eines Unternehmens deutlich komplexer und erfordert vor allem operativ mehr Zeitaufwand, mehr Erfahrung und birgt höhere Risiken. Doch wie immer gilt hier: ein höheres Risiko entspricht höheren potenziell erzielbaren Gewinnen. Ein gutes Geschäft beruht aber sicherlich nicht auf glücklichen Zufällen, sondern auf dem richtigen Gespür und einer passenden Strategie, wobei diese entscheidenden Punkte für RockyBulls Firmenphilosophie von zentraler Bedeutung sind. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist der Handel mit Firmen und Immobilien. Wer auf das RockyBull-Team setzt, sucht Unterstützung beim Aufbau eines Immobilienportfolios, möchte ein Unternehmen kaufen oder einen Käufer für sein Unternehmen finden. Während dabei ein einfacher, schneller und pragmatischer Ablauf im Mittelpunkt steht, liegt das Ziel im langfristigen Erfolg, der hohe Renditen sichert und zukünftigen Generationen echte Werte hinterlässt.So läuft der Immobilienkauf mit RockyBull abWer aufgrund seines Interesses an Immobilien als Kunde zu RockyBull kommt, möchte entweder ein umfassendes und großes Immobilienportfolio aufbauen oder einfach nur ein bis zwei Objekte für die Absicherung seines Ruhestands erwerben. Der Ablauf der Kooperation ist in beiden Fällen ähnlich, denn am Anfang steht immer ein ausführliches Gespräch, das dem Austausch von Informationen und der Beantwortung von Fragen dient. Ein Mitarbeiter erklärt zudem alle Vorteile und Risiken, die sich aus dem Erwerb ergeben. Ist anstelle von ein oder zwei, der Kauf einer größeren Zahl von Objekten geplant, wird zugleich eine Roadmap entworfen, die eine Beleihung und Finanzierung aus den bereits vorhandenen Immobilien ermöglicht. Denn die großen Immobilien-Investoren bauen sich ihr Portfolio nicht durch Gehalt auf, dafür gibt es bestimmte Hebel-Strategien. Im Anschluss schlägt RockyBull eine Reihe von passenden Objekten vor und der Kunde wählt aus, welche er erwerben möchte. Dann werden die Details zur Finanzierung besprochen und der Kaufvertrag abgeschlossen.Wenn bei anderen Anbietern an dieser Stelle Schuss ist, bleibt RockyBull auch nach dem Kauf an der Seite seiner Kunden. Die langfristige strategische Beratung ist eben entscheidend dafür, dass eine Immobilie dauerhaft hohe Renditen erwirtschaften kann. Es geht beispielsweise darum, dass die Steuervorteile wahrgenommen und entsprechende Schritte zur richtigen Zeit gegangen werden. Die Experten helfen aber auch, wenn es um die Suche nach zuverlässigen Mietern geht, wobei die Objekte, die RockyBull zum Kauf anbietet, überwiegend vermietet sind. Das grundsätzliche Prinzip der Beratung besteht darin, dass die Mitarbeiter die Möglichkeiten aufzeigen, während der Kunde selbst entscheidet, was er macht.Eine zielführende und langfristige Strategie ist maßgebend, um gewisse Potenziale nicht auf der Strecke liegen zu lassen. Dazu kommt das richtige Gespür für eine gute Gelegenheit. Dann geht es darum, eine Entscheidung zu treffen und die Chancen im Sinne der Kunden wahrzunehmen. Obwohl die Vorteile eines Immobilienportfolios auf der Hand liegen, haben es die Mitarbeiter von RockyBull auch mit Bedenken wegen der Verschuldung zu tun. Das beste Argument für eine Finanzierung der Immobilie ist, dass die Mieter letztlich die Raten bezahlen. Das Objekt lässt sich zudem jederzeit verkaufen, was in Deutschland nach zehn Jahren sogar steuerfrei über die Bühne geht. Der entscheidende Punkt ist aber, dass ein Kredit überhaupt möglich ist, denn auf die Finanzierung eines Aktienkaufs lässt sich keine Bank ein. Auch die Banken lieben die Sicherheit und Wertbeständigkeit einer Immobilie.RockyBull steht auch für den Kauf und Verkauf von UnternehmenEin weiterer Schwerpunkt von RockyBull ist der Mergers & Acquisitions Markt. Davon profitieren vor allem große Player im Markt wie beispielsweise Private Equity-Gesellschaften oder andere große Aufkäufer, aber auch kleinere und mittelständische Unternehmer, die ein zweites Standbein in ihrer oder einer benachbarten Branche aufbauen möchten. So interessiert sich beispielsweise eine etablierte Fitness-Marke für einen Hersteller von Protein-Shakes, um das Portfolio abzurunden. Hinzu kommen auch Privatpersonen, die sich vorgenommen haben, in die Selbstständigkeit zu starten. Auf der anderen Seite der Linie stehen dann die Unternehmer, die einen passenden Käufer suchen, weil sie in den Ruhestand gehen oder Kapital für neue Projekte freisetzen möchten. Bei RockyBull geht es immer darum, dass alle Seiten ihre Vorteile aus dem Geschäft ziehen. Alle Fakten kommen auf den Tisch und werden bewertet, sodass am Ende eines sauberen Prozesses eine faire Übernahme steht. Für RockyBull sind vor allem Transparenz und eine gute Vorplanung entscheidend, da es sonst passieren kann, dass viel Potenzial auf der Strecke verloren geht.Weitblick ist gefragtEgal, ob es um Immobilien- oder Unternehmenskäufe beziehungsweise -verkäufe geht: Bei RockyBull dreht sich alles um die persönliche Situation und die Wünsche der Kunden. Diese Wünsche können umgesetzt werden, weil das Unternehmen nicht nur über ein Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten, Private-Equity-Gesellschaften und einflussreichen Family-Offices verfügt, sondern auch über kreative, motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter. Die Mitarbeiter schauen sich die Dinge, die normalerweise nur von unten betrachtet werden, auch mal von oben und der Seite an und gewinnen damit an Weitblick. Weitblick ist im Besonderen gefragt, wenn die Vision von RockyBull umgesetzt werden soll: Es geht darum, die Gegenwart zu gestalten, damit die Zukunft besser wird.Sie möchten ein Immobilienportfolio aufbauen, ein Unternehmen kaufen oder Ihre Firma verkaufen? 