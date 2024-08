Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) -Bitget (http://www.bitget.com/), eine führende Kryptowährungsbörse und Web3- Unternehmen, verstärkt sein Engagement, ein breiteres Publikum über Blockchain-bezogene Themen zu informieren, indem es mit der Universität Zürich zusammenarbeitet und deren "Deep Dive Into Blockchain" Sommerschulprogramm sponsert.Die von Coindesk (https://www.coindesk.com/layer2/2022/09/26/best-universities-for-blockchain-2022/) an dritter Stelle eingestufte Universität Zürich hat sich zu einer führenden Institution in der Blockchain-Bildung entwickelt. Seit 2019 verfügt die Universität über ein eigenes Kompetenzzentrum für Blockchain-Technologien - das UZH Blockchain Center (https://www.blockchain.uzh.ch/) - mit einem Team von 65 renommierten internationalen Forschern. Die Schule ist auch dafür bekannt, dass sie 12 Nobelpreisträger hervorgebracht hat, darunter Albert Einstein, der zu ihren Absolventen gehörte.Das Bitget-Team nahm an dem dreiwöchigen Intensivprogramm der Schule teil, das vom 1. bis 19. Juli stattfand und den Studenten ein umfassendes Verständnis der Blockchain-Technologie, der Wirtschaft und des rechtlichen Rahmens vermittelte. Die Teilnehmer konnten durch praktische Übungen Erfahrungen sammeln und von den Erkenntnissen der Branchenexperten, darunter Vertreter der Cardano Foundation, Solana, Polygon und Bitget, profitieren.Im Rahmen seines Engagements für die Förderung von Blockchain-Ausbildung und Talententwicklung stellte Bitget den Studenten auch sein Blockchain4Youth (https://www.bitget.com/promotion/blockchain4youth) Programm vor. Dieses mit 10 Millionen $ ausgestattete Programm zielt darauf ab, die Einführung von Web3 durch die Unterstützung von Bildungsinitiativen zu fördern. Konkret arbeitet Bitget mit Universitäten auf der ganzen Welt zusammen, um Vorlesungen auf dem Campus anzubieten und verschiedene Veranstaltungen wie Hackathons, COO Lehrlingsprogramme (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-blockchain4youth-coo-apprentice-program) und Krypto-Erlebnistage zu organisieren. Zur Anerkennung herausragender Studentenleistungen stiftete Bitget Preise für die besten Teilnehmer des Sommerschulprogramms.Professor Claudio J. Tessone, der Kursleiter, kommentierte: "Ich bin sehr stolz auf den Erfolg unseres Blockchain-Sommerschulprogramms. Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie enthusiastisch und talentiert junge Menschen sich mit dieser transformativen Technologie auseinandersetzen. Da sich das Feld ständig weiterentwickelt, sind wir bestrebt, den Studierenden eine qualitativ hochwertige Ausbildung und die neuesten Einblicke in die Welt der Blockchain zu bieten."Vugar Usi Zade, Bitget COO, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit hatten, das Blockchain-Sommerschulprogramm mit einer so renommierten Institution wie der Universität Zürich zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit akademischen Spitzenkräften ist für die Förderung von Innovation und Wachstum innerhalb des Web3-Ökosystems unerlässlich. Indem wir die Führungskräfte von morgen ausbilden, investieren wir in die Zukunft unserer Branche. Wir freuen uns darauf, unsere Unterstützung fortzusetzen und einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie zu leisten."Über BitgetBitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Unternehmen. Mit über 25 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit seiner bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu helfen, smarter zu traden. Bitget Wallet, früher bekannt als Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/), ist eine erstklassige Multi-Chain-Krypto-Wallet, die eine Reihe von umfassenden Web3-Lösungen und Funktionen bietet, einschließlich Wallet-Funktionalität, Swap, NFT-Marktplatz, DApp-Browser und mehr. Durch die Zusammenarbeit mit glaubwürdigen Partnern wie dem legendären argentinischen Fußballspieler Lionel Messi.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478927/Bitget.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bitget-fordert-blockchain-talente-durch-zusammenarbeit-mit-der-universitat-zurich-302218820.htmlPressekontakt:media@bitget.comOriginal-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089536/100922040