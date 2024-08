SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD will in diesem Jahr weitere neue Modelle im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) auf den Markt bringen. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) bringt zwei neue Modelle in der Seal-Reihe auf den Markt und beginnt mit der Einführung von LiDAR...

Den vollständigen Artikel lesen ...