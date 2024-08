München (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,die Hamburger Kult-Serie "Großstadtrevier" feiert ein besonderes Jubiläum: die 500. Folge! In "Vendetta" führt ein alter Fall das PK 14 zurück zu einem spektakulären Goldraub vor 20 Jahren. Was hat das Schiff von Dirk Matthies mit dem Fall zu tun?Zur Preview der 500. Folge laden wir Sie herzlich einam Mittwoch, 18. September 2024in der Astor Film Lounge, HamburgBitte melden Sie sich zeitnah an unter www.ard-media.de/grossstadtrevier500.Ablauf:17:00 Uhr: Presseakkreditierung17:30 Uhr: Fotocall mit dem Hauptcast und dem Filmteam, mit Gelegenheit für kurze O-Töne und Statements18:15 Uhr: Filmbeginn - Screening der 500. Folge sowie eine kurze Preview des zweiten "Großstadtrevier"-Films "Im Moment der Angst"20:00 Uhr: Ende der VeranstaltungDurch den Abend führt die NDR-Moderatorin Bettina Tietjen.Anwesend sind der Hauptcast Maria Ketikidou, Enrique Fiß, Patrick Abozen, Saskia Fischer, Sven Fricke und Torsten Münchow, das Filmteam sowie Mitglieder des NDR Vokalensembles, das einen Gastauftritt in der 500. Folge hat.Bitte beachten Sie, dass die Akkreditierung zum Fotocall nicht automatisch zur Filmvorführung berechtigt.Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Mit freundlichen Grüßen,ARD MEDIA GmbHPressekontakt:ARD Presse und InformationMirja Bauer, E-Mail Mirja.Bauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5840646