Quelle: targorbank Siemens Energy ist auf einem guten Weg, zum ersten Mal als eigenständiges Unternehmen einen Jahresgewinn auszuweisen. Zwar steht auch im zurückliegenden Quartal ein Minus in den Büchern. Den Ausblick bekräftigt der Dax-Konzern aber. Im vergangenen Jahr verhageln die Probleme bei der Windenergie-Tochter Gamesa die Geschäftszahlen von Siemens Energy. Am Jahresende steht deshalb ein hoher Milliardenverlust. In diesem Jahr sollen es schwarze Zahlen sein, wie das Dax-Unternehmen bekräftigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...