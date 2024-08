Cryptocurrency golden bitcoin image for crypto currency Der gesamte Kryptomarkt verliert binnen 24 Stunden rund 17 Prozent an Wert, Ethereum erlebt seinen schlechtesten Handelstag seit 2021 und auch der Bitcoin-Kurs fällt im Wochenvergleich um bis zu 27 Prozent. Der weltweite Kurseinbruch an den Börsen geht auch an der Krypto-Branche nicht ohne Auswirkungen vorbei. Nach den turbulenten Stunden der ersten Handelstage der Woche hat unser Team einige der dahinterstehenden Hauptfaktoren analysiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...