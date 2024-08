Die Aktie von Scout24 (WKN: A12DM8) bewegt sich am Freitag weiterhin auf hohem Niveau und steht aktuell bei knapp unter 70 €. Insgesamt befindet sie sich seit Dezember letzten Jahres in einem stetigen Aufwärtstrend. Hier stellt sich die Frage, ob dies so weitergeht oder eine Überhitzung droht. Mehr Umsatz und Gewinn Nach einem erfolgreichen ersten Quartal verlief auch das zweite Quartal erfolgreich. Hiervon sind die Halbjahreszahlen vom 8. August ...

