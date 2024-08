München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Krieg in Nahost, Hass und Proteste bei uns: Wie weit geht die Solidarität mit Israel?Die Gäste:Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen, Innenpolitikerin im Bundestag)Julia Klöckner (CDU Bundestagsabgeordnete und Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG))Philipp Peyman Engel (Chefredakteur der Wochenzeitung "Jüdische Allgemeine")Jules El-Khatib (Soziologe)Enissa Amani (Künstlerin und Aktivistin)Daniel Gerlach (Nahost-Experte und Chefredakteur "Zenith")Raketen und Hass gegen Israel, Not und Elend in Gaza, Wut und Angst in Deutschland: Der Krieg in Nahost ist allgegenwärtig und droht, immer weiter zu eskalieren.Wie wird der Iran auf die gezielten Tötungen verbündeter Terroristenführer reagieren? Wie sollte sich Deutschland gegenüber Israel verhalten? Was macht der Krieg mit der jüdischen und mit der arabisch-muslimischen Community in Deutschland?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version "hart aber fair to go". Redaktion: Torsten Beermann So ist HART ABER FAIR für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.deRedaktion: Torsten Beerman (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5840685