DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger nach turbulenter Woche etwas vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es zum Wochenschluss nach anfänglichen Gewinnen etwas nach unten. Eine geopolitisches Risiko bleibt mit Blick auf den Nahen Osten bestehen. Die Woche hatte es in sich, die Gewitterwolken des Börsenbebens haben sich aber verzogen. Am Montag notierte der DAX im Tief bei 17.025 Punkten, nachdem er zuvor um über 1.400 Punkten abgestürzt war. Nun hat er rund die Hälfte der zwischenzeitlich gesehenen Verluste wieder aufgeholt. Am Freitagnachmittag notiert der DAX um 0,2 Prozent tiefer bei 17.653 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 4.658 Punkte nach unten. Größte Gewinner unter den Subindizes sind die Immobilientitel mit einem Plus von 1,4 Prozent.

Fundamental gestützt wird die Stimmung an der Börse von der Berichtssaison. Sollten nach dem relativ günstigen Verlauf die Gewinnschätzungen für das zweite Halbjahr angehoben werden, würde das europäischen Aktien zusätzlichen Rückenwind verleihen, sagt Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Am Freitag kommen aus Deutschland überwiegend Geschäftszahlen aus der zweiten und dritten Reihe. Der MDAX legt um 0,4 Prozent zu.

Zahlen von LEG positiv gesehen - Jenoptik sehr stark

Positiv werden an der Börse die Geschäftszahlen von LEG Immobilien (+4,9%) gewertet. Der Verlust beim Nachsteuerergebnis habe im zweiten Quartal deutlich unter Erwartung gelegen, das positive EBITDA liege einen Tick darüber. Die leicht erhöhte Gewinnprognose für 2024 komme nicht ganz unerwartet, verbessert jedoch das Sentiment. LEG Immobilien sieht die Talsohle bei der Bewertung von Immobilienvermögen in greifbarer Nähe und erwartet eine "Stabilisierung der Immobilienwerte innerhalb der kommenden Monate". Diese Meinung hat an der Börse wohl Fans, Vonovia steigen um 2,3, Aroundtown um 4,2 und TAG um 2,0 Prozent.

Jenoptik schießen um 10 Prozent nach oben. Von einer positiven Überraschung spricht die Deutsche Bank. Alle wichtigen Kennziffern, wie Umsatz, EBITDA und Gewinn je Aktie hätten über Konsens gelegen. Auch der Auftragseingang habe wieder zugelegt - er sei im Berichtszeitraum um 7 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen.

Nach einem guten Ergebnis von Jungheinrich (+3,9%) für das zweite Quartal, aber einem etwas schwächeren Auftragseingang und aufkommenden Konjunktursorgen sei die Aktie sowohl auf absoluter Basis als auch im Vergleich mit Wettbewerbern wieder günstiger, heißt es von der DZ Bank.

Auch Lanxess können sich nach den endgültigen Geschäftszahlen mit einem Plus von 5,9 Prozent deutlich erholen. Hier überrascht die Entwicklung des Cashflows positiv.

Stratec könnten sich mit Zahlen vom Jahrestief lösen

Positiv bewertet ein Händler die Halbjahreszahlen von Stratec: Der Umsatzrückgang aus dem ersten Quartal konnte fast wieder aufgeholt werden, vor allem habe sich die Marge wieder erhöht, die unter dem Druck der verminderten Nachfrage nach Diagnostik gestanden habe. Der Ausblick wurde bestätigt. Der Kurs steigt um 4,8 Prozent.

Nach oben geht es nach langer Durststrecke auch mit Eckert & Ziegler, die nach ihrem Zahlenausweis 2 Prozent gewinnen. Der Börsengang der Tochter Pentixapharm dürfte den nächsten Impuls für die Aktie liefern.

RTL (-0,5%) habe gestiegene Halbjahresumsätze etwa 2 Prozent unter Konsens verbucht, urteilt die UBS. Das Umsatzwachstum sei durch TV-Werbung und Streaming getrieben worden, teilweise ausgeglichen durch geringere Einnahmen bei Inhalten von Fremantle.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.658,44 -0,2% -10,30 +3,0% Stoxx-50 4.333,94 +0,2% 10,30 +5,9% DAX 17.652,60 -0,2% -27,80 +5,4% MDAX 24.193,32 +0,4% 86,70 -10,9% TecDAX 3.261,40 +0,6% 20,80 -2,3% SDAX 13.577,17 +0,2% 26,19 -2,7% FTSE 8.157,02 +0,1% 12,05 +5,3% CAC 7.247,12 -0,0% -0,33 -3,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,22 -0,04 -0,35 US-Zehnjahresrendite 3,93 -0,06 +0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Do, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0923 +0,1% 1,0924 1,0910 -1,1% EUR/JPY 160,33 -0,2% 160,66 160,67 +3,0% EUR/CHF 0,9446 -0,2% 0,9456 0,9455 +1,8% EUR/GBP 0,8575 +0,1% 0,8559 0,8572 -1,2% USD/JPY 146,72 -0,3% 147,09 147,27 +4,1% GBP/USD 1,2740 -0,1% 1,2763 1,2727 +0,1% USD/CNH (Offshore) 7,1675 -0,2% 7,1720 7,1783 +0,6% Bitcoin BTC/USD 60.426,10 -1,5% 60.886,95 58.965,70 +38,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,11 76,19 -0,1% -0,08 +6,7% Brent/ICE 78,92 79,16 -0,3% -0,24 +4,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,22 40,31 -0,2% -0,09 +24,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.423,52 2.427,36 -0,2% -3,85 +17,5% Silber (Spot) 27,37 27,58 -0,7% -0,21 +15,1% Platin (Spot) 925,30 935,00 -1,0% -9,70 -6,7% Kupfer-Future 4,01 3,95 +1,7% +0,07 +2,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

August 09, 2024 10:05 ET (14:05 GMT)

