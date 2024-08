Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die türkische Inflationsrate ist im Juli deutlich von 71,6% auf 61,8% gesunken, so die Analysten der DekaBank.Was zunächst als großer geldpolitischer Erfolg erscheinen könnte, sei aber in erster Linie ein statistischer Effekt, weil aufgrund der starken Abwertung im Sommer letzten Jahres der Preisdruck massiv gestiegen sei, was sich in diesem Jahr so nicht wiederholt habe. Die Monatsveränderungsrate habe im Juli mit 3,2% im Rahmen der Werte gelegen, die seit März zu beobachten gewesen seien. Der Trend zu niedrigeren Inflationsraten sei jedoch erkennbar. Nun habe sich auch eine klare Tendenz zu einer Abschwächung des Kreditwachstums etabliert. Dies verbessere den Inflationsausblick, weil der nachfragebedingte Inflationsdruck, auf den die Notenbank weiterhin verweise, nachlassen dürfte. ...

