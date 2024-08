Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.DerXtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (ISIN IE00BM67HJ62/ WKN A113FC) ermögliche Anleger*innen, an der Wertentwicklung von großen und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen aus 23 Schwellenländern ohne Berücksichtigung von China zu partizipieren. Mit derzeit 673 Titeln bilde der Referenzindex rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung der einzelnen Länder ab. Die drei größten Länder seien Indien, Südkorea und Taiwan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...