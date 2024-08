Wochenausblick: DAX bügelt Wochenverluste aus. Inflationszahlen im Blickpunkt.

Eine turbulente Woche endete für den DAX® mit einem leichten Wochenplus. Nebenwerteindizes wie der MDAX® und SDAX® konnten die Wochenverluste am Freitag zwar merklich eindämmen. Dennoch blieb ein leichtes Minus. Die kommende Woche hält wieder zahlreiche wichtige Wirtschafts- und Inflationszahlen bereit, die den Märkten nachhaltige Impulse geben können.

An den Anleihemärkten gaben die Notierungen im Wochenverlauf mehrheitlich nach. Dabei stieg die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen auf 2,2 Prozent. In den USA legte die Rendite vergleichbarer Papiere auf 3,94 Prozent zu. Am kurzen Ende bleiben die Renditen weitgehend stabil. Kommende Woche werden Inflationsdaten erwartet. Es könnte somit an den Anleihen zu Ausschlägen kommen. Bei den Edelmetallen waren teils größere Ausschläge zu beobachten. Mit rund 2.440 USD schloss der Goldpreis schließlich im Bereich der Vorwoche. Der Ölpreis legte in der zweiten Wochenhälfte kräftig zu. Steigt die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil über die Marke von 80 USD besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung bis 82,50 USD. In diesem Bereich verläuft aktuell die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche werden unter anderem Adtran Networks, Bilfinger, Brenntag, Cancom, Ceconomy, E.On, Evotec, Hapag Lloyd, HelloFresh, Henkel, Hypoport, K+S, Norma Group, Renk, RWE, Salzgitter, TAG Immobilien, ThyssenKrupp und TUI Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

MONDAY AUGUST 12, 2024

Germany-Retail Sales

Germany-WPI

TUESDAY AUGUST 13, 2024

ZEW Institute publishes German investor morale index

United States-PPI demand

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on the economy

WEDNESDAY AUGUST 14, 2024

France-Inflation Final

German Finmin Townhall

Euro Zone-GDP Flash

United States-CPI

THURSDAY AUGUST 15, 2024

China (Mainland)-Activity indicators

United States-Jobless

United States-Philly Fed New

United States-Empire State

United States-Retail Sales

United States-Imports/Exports

St. Louis Federal Reserve Bank President Musalem speaks on economy and monetary policy

United States-Industrial production

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks at Fed event

FRIDAY AUGUST 16, 2024

United States-Housing Stats

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks to investors' summit

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.980/18.890 Punkte Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282/17.467 Punkte Der DAX® schloss bei rund 17.700 Punkten und damit im Bereich des Wochenhochs. Der kurzfristige RSI-Index ist aufwärtsgerichtet und der kurzfristige MACD-Indikator dreht aktuell. Auf der Oberseite hat der Index weiterhin Luft bis zur Widerstandsmarke bei 17.980 Punkte. Ein Ausbruch über diese Marke könnte dem DAX® möglicherweise weitere Impulse geben. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 17.282 und 17.467 Punkte eine Unterstützungszone. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 03.04.2023 - 09.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 10.08.2019 - 09.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 123,78* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 135,04** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 126,36*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09,08.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 8,02 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 8,03* 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD6M55 4,74* 16.800 18.800 25.10.2024 DAX® HD4ZLD 6,62* 16.600 19.000 25.10.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.08.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.