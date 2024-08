Usha Resources sichert sich frisches Geld für Bohrungen

Fazit: Wer im Explorationsgeschäft stehen bleibt oder an alten Ideen klebt, der verliert. Usha Resources hat sich deshalb entschieden, den Schwerpunkt auf das VMS-Kupfer-Projekt Southern Arm zu legen, das alle Voraussetzungen für eine neue VMS-Entdeckung mitbringt. Für die Lithiumexploration wird Usha einstweilen kein eigenes Geld ausgeben. Stattdessen erwartet das Unternehmen in Kürze ein definitives Abkommen für sein Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake in Nevada abzuschließen. Das US-Unternehmen Stardust Power, Inc. (Börsenwert 590 Mio. USD) will sich das Recht auf eine 90 %-Beteiligung an dem Projekt sichern. Laut der bestehenden Absichtserklärung wäre eine Gesamtvergütung von bis zu 26.025.000 US$ über einen Zeitraum von fünf Jahren fällig. Stardust Power würde sich in diesem Zeitraum zu Arbeiten im Volumen von 8 Mio. US$ verpflichten. Gleichzeitig würde Usha gestaffelt Zahlungen in Höhe von 1.525.000 US$ in bar, 750.000 US$ in Aktien sowie nach Wahl weitere 15.750.000 US$ in Aktien oder in bar erhalten.