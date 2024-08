NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,36 Prozent auf 113,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 3,93 Prozent.

Am Ende einer turbulenten Woche hat sich die Lage am Anleihemarkt etwas beruhigt. Die Festverzinslichen hatten zunächst angesichts der Finanzmarktturbulenzen und Sorgen um die US-Wirtschaft am Montag vorübergehend deutlich zugelegt. Sie gaben Gewinne jedoch wieder ab. Derzeit liegt der T-Note-Future etwas unter dem Niveau vom Wochenstart.

Beobachter gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed angesichts von schwache Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten ihre Leitzinsen bald deutlich senken könnte. Mehrere Mitglieder der US-Notenbank Fed haben sich am Freitag zurückhaltend bei der Frage nach einer Senkung im September geäußert. Die Inflation habe sich zwar dem von der Notenbank angestrebten Ziel von zwei Prozent angenähert, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Kansas City, Jeffrey Schmid. Allerdings sei das Ziel noch nicht erreicht. Der geldpolitische Pfad werde von der weiteren Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig sein. Andere Vertreter äußerten sich ähnlich./jsl/he