Der US-Biotech-Wert Gilead hat am Donnerstagabend ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Kann die Trendwende der Aktie jetzt weitergehen?Mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,1 Prozent ist Gilead eines der gegenüber seinen Anlegern großzügigsten Biotech-Unternehmen. Der Branchendurchschnitt liegt bei gerade mal 1,4 Prozent. Zwar liegt die Aktie mit einer Performance von -6,7 Prozent seit dem Jahreswechsel hinter der Gesamtmarktentwicklung zurück, der US-Leitindex S&P 500 hat sich seit Januar um 11,6 Prozent steigern können. Die Anteile deuten mit einer ausgedehnten U-Konsolidierung aber eine nachhaltige Trendwende zum Besseren an. Diese könnte mit den am Donnerstagabend vorgelegten …