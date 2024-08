PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben eine turbulente Woche versöhnlich beendet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Freitag 0,14 Prozent höher mit 4.675,28 Punkten. Dank der Erholung von einer dreitägigen Talfahrt, die ihm am Montag den tiefsten Stand seit Januar eingebrockt hatte, erreichte er ein Wochenplus von knapp 0,8 Prozent. Der britische FTSE 100 gewann am Freitag letztlich 0,28 Prozent auf 8.168,10 Punkte. Der schweizerische Leitindex SMI legte um 0,33 Prozent auf 11.865,93 Zähler zu.

Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades sprach von einem eher technisch als fundamental bestimmten Geschäft. Der EuroStoxx 50 ringe mit der wichtigen Widerstandsmarke von 4.685 Punkten, auf die der entscheidende Bereich um 4.780 Punkte folge. Der Blick sei auf die US-Konjunkturdaten der kommenden Woche gerichtet. Dann dürften die Kursschwankungen auch wieder zunehmen./gl/ngu

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545