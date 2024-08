Weshalb PlayDoge gerade den Meme-Coin-Markt erobert

Die meisten Meme-Coins am Markt tauchen kurz auf und verschwinden schnell wieder. Entweder in der Bedeutungslosigkeit aufgrund eines zu geringen Anlegervertrauens oder sie verschwinden sogar, weil sie von Anfang an nur als Scam ausgelegt waren. Nur wenige, wie PEPE, BONK oder WIF schaffen es, sich wirklich von einer Randerscheinung in einen riesigen unüberschaubaren Markt zu einer echten Größe zu verwandeln.

Und häufig auch noch in kurzer Zeit. Rückblickend würde sich jeder Anleger wünschen, er wäre bei so einer Entwicklung von Anfang an dabei gewesen. Aber was, wenn man es jetzt sein könnte? Gut, nicht von den großen etablierten Meme-Coins, aber zumindest von einem, der das Potenzial hat, einer zu werden.

PlayDoge zeigt unglaubliches Potenzial

PlayDoge ($PLAY) ist der Name eines derzeit fast unbekannten Meme-Coins im ICO, der aber ein unglaubliches Potenzial zeigt. Der Coin hat seinen Vorverkauf vor einigen Wochen gestartet und in dieser kurzen Zeit bereits eine Bewertung von unglaublichen 6 Mio. Dollar erreicht. Während praktisch alle großen Kryptowährungen gefallen sind! Das ist für sich schon beeindruckend, aber nicht der einzige Grund, der für ein Investment in $PLAY spricht.

(Während der gesamte Kryptomarkt in eine Korrektur rutschte, erreichte $PLAY eine Marktkapitalisierung von über 6 Mio. Dollar - Quelle: playdoge.io)

Ein Blick auf die Social-Media-Kanäle von PlayDoge zeigt ebenfalls, wie rasant der Meme-Coin wächst. Vor ein paar Wochen waren dort noch keine Follower zu finden, doch schon jetzt folgen fast 21.000 Anleger aus aller Welt der Erfolgsgeschichte von PlayDoge. Und bald könnten es 100.000 oder mehr sein!

Denn der Meme-Coin wird mit jedem Tag bekannter und jeden Tag entschließen sich mehr Anleger dazu, ihr Geld in $PLAY zu investieren. Das Gute ist, dass diese Zahlen hoch genug sind, um PlayDoge schon nach dem Start zu pushen, aber so niedrig, dass noch eine Menge Wachstumspotenzial gegeben ist für alle Anleger, die jetzt einsteigen.

Schließe dich tausenden von Anlegern an, die bereits in $PLAY investieren.

Das P2E-Begleitspiel zu PlayDoge

PlayDoge wird nicht allein auf den Markt kommen! Der Meme-Coin bildet nämlich den In-Game-Coin zu einem P2E-Begleitspiel, das ebenfalls PlayDoge heißt. Dieses ist unverkennbar an die Tamagotchis der späten 90-er Jahre angelehnt, sowohl in Grafik als auch in Spielaufbau.

Denn in dem Spiel geht es darum, sein Haustier, einen Doge, zu füttern, zu pflegen und zu bespaßen. Wer das gut macht, erhält über Play-to-Earn eine dicke Belohnung in $PLAY-Token. Diese können im Spiel zum Kauf von Belohnungen verwendet, in den Staking-Pool für ein passives Einkommen gegeben oder an der Börse gehandelt werden.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

(Im P2E-Begleitspiel von PlayDoge können Spieler $PLAY-Token erhalten, wenn sie sich gut um ihren Doge kümmern - Quelle: playdoge.io)

Viele Analysten gehen davon aus, dass PlayDoge aufgrund seiner starken Community, seines einträglichen P2E-Begleitspiels und der schon jetzt hohen Nachfrage das Potenzial auf eine x50 bis x100 Entwicklung haben könnte. Das gesamte Projekt wurde auch von unabhängiger Seite durch SolidProof geprüft und für absolut seriös befunden.

Anleger, die bei der Entwicklung des vielleicht besten P2E-Token aller Zeiten dabei sein möchten, sollten sich aber besser beeilen. Denn schon in weniger als 24 Stunden hebt der Presale von $PLAY die Preise an. Alle, die vorher eingestiegen sind, erhalten dadurch einen Buchgewinn. Aber alle, die nachher einsteigen, haben vielleicht die günstigste Gelegenheit für ein Investment in $PLAY für immer verpasst.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PLAY im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.