Bitcoin-Kursanalyse: Schafft BTC jetzt dieselbe Erholung wie 2020?

Trotz des schwachen Wochenstarts mit dem schwarzen Montag hat der Bitcoin die ganze Woche eine unglaubliche Rallye gezeigt. Seit dem Tief ging es um über 24 % nach oben! Auch die wichtige Marke von 60.000 Dollar konnte gestern zurückerobert werden und der aus technischer Sicht nicht weniger wichtige EMA 200.

Der Höhepunkt war gestern zu sehen, als der Kurs der größten und bekanntesten Kryptowährung mehr als 12 % nach oben gesprungen ist, was in etwa der Hälfte der gesamten Bewegung entspricht. Es zeichnet sich ab, dass der Bitcoin tatsächlich eine sogenannte V-Erholung, also einen ebenso rasanten Aufstieg wie Abverkauf, erleben könnte. Das letzte Mal war das im Jahre 2020 der Fall und im Anschluss zeigte der Bitcoin eine unglaubliche Entwicklung.

Bitcoin did provide a V-Shape recovery, through which this correction and crash due to Jump Trading selling crypto assets is comparable to COVID-19 -> A Black Swan.



As long as Bitcoin holds above $57,500, I think we're in for a new ATH in September/October. pic.twitter.com/9evOPEa3RB - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 9, 2024

Die V-Erholung samt Rallye 2020

Wie sich einige Anleger nur zu gut erinnern können, geschah im Jahre 2020 einer der härtesten Finanzmarktcrashs aller Zeiten. Praktisch alle Märkte weltweit sind damals stark gefallen. Der Kryptomarkt blieb dabei natürlich nicht verschont. Es folgte im Februar ein Abverkauf um 65 % von über 10.000 Dollar aus auf 3.850 Dollar.

Rückblickend würde sich wohl jeder wünschen, er hätte damals gekauft. Doch wie dem auch sei, obwohl viele Analysten von einem mehrjährigen Bärenmarkt im gesamten Finanzbereich ausgegangen waren, konnte sich der Kurs des Bitcoins schon bis Anfang Juni wieder erholen.

(Der Bitcoin zeigte nach dem Corona-Crash schnell eine V-Erholung - Quelle: Tradingview.com)

Der Abverkauf und die anschließende Erholung sind im Chart auch ganz klar als V zu sehen. Viel spannender über die Ursachen, Gründe uvm. ist allerdings, was im Anschluss an die V-Erholung geschah. Denn diese stieß eine der heftigsten Bewegungen aller Zeiten bei Bitcoin an.

Die V-Erholung und der Bull Run

Im Jahre 2020 blieb es nicht nur bei einer Erholung des Kurses bis 10.000 Dollar. Es blieb auch nicht beim bisherigen Allzeithoch von 19.666 Dollar. Sondern der Bitcoin vollzog bis April 2021 eine unglaubliche Rallye! Dabei erzielte die größte Kryptowährung der Welt eine Rallye von 1.945 %! Wer also nur 1.000 Dollar am Tiefpunkt investiert hatte, wurde mit fast 20.000 Dollar Gewinn belohnt!

(Der Bitcoin vollzieht nach der V-Erholung eine Rallye von 1.945 %! - Quelle: tradingview.com)

Die Parallelen zur derzeitigen Situation sind eindeutig gegeben. Auch das Potenzial für eine solche Bewegung ist unbestreitbar da. Allem Anschein nach haben sich schon viele Investoren dazu entschlossen, bei den derzeit eher niedrigen Kursen zu kaufen und so den Bitcoin wieder etwas nach oben getrieben. Ob nun tatsächlich eine Bewegung mit einer Verzehn- oder sogar Verzwanzigfachung folgt, wird auch maßgeblich vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl in den USA abhängen. Dennoch hat der Kryptomarkt derzeit das Potenzial für einen unglaublich starken Bull Run. Dabei könnten einige Coins sogar mehr als x20 schaffen.

Wird dieser Meme-Coin mehr als x20 schaffen?

Pepe Unchained hat die besten Chancen im nächsten Bull Run!

Wenn es einen Meme-Coin gibt, der den baldigen Boom voraus nimmt, dann ist das derzeit wohl Pepe Unchained ($PEPU). Trotz eines schwierigen Marktumfelds hat es der Coin geschafft, im Vorverkauf fast 8 Millionen Dollar umzusetzen. Und wie es aussieht, kommt der Stein erst jetzt richtig ins Rollen. Denn immer mehr Trader wollen an der Entwicklung des neuesten Pepe-Coins teilhaben! Und das ist auch kein Wunder, schließlich hat $PEPU ein ganz spezielles Erfolgsgeheimnis.

Jetzt mehr über das Erfolgsgeheimnis von $PEPU erfahren.

($PEPU verfügt über ein unglaubliches Erfolgsgeheimnis, weswegen die Vorverkaufssumme schon jetzt bei fast 7,9 Mio. Dollar liegt - Quelle: pepeunchained.com)

Das Erfolgsgeheimnis von Pepe Unchained liegt in seiner innovativen und effizienten Layer-2-Lösung! Diese wird von den Herausgebern von $PEPU entwickelt. Was anfangs gar nicht so spannend klingt, ist in Wirklichkeit revolutionär! Denn das bedeutet, dass $PEPU eine eigene Blockchain hat.

Diese hat eine Geschwindigkeit von x100 zusätzlich zu deutlich geringeren Kosten als die Ethereum-Blockchain, an die beispielsweise $PEPE, der Vorgänger von Pepe Unchained, angekettet ist. Damit dürfte die Nachfrage nach $PEPU beim Börsenstart noch einmal deutlich höher werden, wodurch der Meme-Coin auf x100 oder mehr explodieren könnte, was selbst die Entwicklung des Bitcoins von 2020 bis 2021 in den Schatten stellen würde!

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.