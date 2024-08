PICit A/S, ein führender Anbieter von Software für das Management von Hafen-, Bahn- und Intermodallogistik, gibt die strategische Wachstumsinvestition der Arcadea Group bekannt, eines führenden Investors mit dauerhaftem Einfluss auf globale Softwareunternehmen. Die Partnerschaft mit der Arcadea Group konzentriert sich auf die Fortsetzung des starken Wachstums in nationalen und internationalen Märkten und die Beschleunigung der Produktentwicklung.

Henrik Højen Andersen, CEO von PICit, wird weiterhin in seiner Funktion tätig sein und auch eine größere Beteiligung an dem Unternehmen halten. Darüber hinaus werden auch Karsten Gitter und Stig Rune Skaarup sowie das gesamte Team von PICit das Unternehmen weiterführen.

Henrik Højen Anderson äußerte sich wie folgt zu der Investition: "Wir glauben, dass wir mit der Arcadea Group den perfekten Partner gefunden haben, der zum zukünftigen Wachstum und zur Entwicklung von PICit beitragen kann. Arcadea Group ist ein starkes und erfahrenes Private-Equity-Unternehmen, das PICit A/S in die Lage versetzen wird, das Unternehmen mit dem operativen und strategischen Know-how von Arcadea schneller und besser zu entwickeln."

Paul Yancich, Managing Director der Arcadea Group, fügte hinzu: "PICit ist unsere zweite Investition in Dänemark seit der Gründung und unsere vierte im Eisenbahn- und Logistiksektor in diesem Jahr. Da wir in der Branche sehr aktiv sind, wurden wir auf PICit durch seinen erstklassigen Kundenstamm und seinen guten Ruf in einer Landschaft aufmerksam, die in erster Linie von horizontalen Anbietern oder PE-geführten Anlagen geprägt ist. Wie wir bei unseren anderen Investitionen in diesem Sektor gelernt haben, legen die Kunden Wert auf langfristige Stabilität und aggressive Produktentwicklung Eigenschaften, die wir bei PICit sehen und für die wir in den kommenden Jahrzehnten hart arbeiten werden."

Daniel Eisen, Geschäftsführer der Arcadea-Gruppe, kommentierte: "PICit A/S ist ein gut etabliertes Unternehmen, das nun bereit ist, die nächste Stufe zu erklimmen. Mit einem starken organischen Wachstum und einer kundenorientierten Kultur freuen wir uns, das Unternehmen, seine Kunden und sein Team langfristig zu unterstützen."

Über PICit A/S

PICit ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Logistik. PICit hat seinen Sitz im Hafen von Aarhus und bietet eine gemeinsame Echtzeit-Informationsplattform, die alle Transportparteien in einem Informationsnetzwerk verbindet und eine Gemeinschaft von Teilnehmern schafft, die von den branchenführenden SaaS-Lösungen von PICit profitieren.

Über die Arcadea Group

Die Arcadea Group investiert in qualitativ hochwertige, stark wachsende Softwareunternehmen mit extrem langen Laufzeiten. Arcadea hat seinen Sitz in Toronto und investiert weltweit. Das Unternehmen nutzt seine bedeutende permanente Kapitalbasis, um sich ausschließlich auf Unternehmen mit langfristigem Potenzial und Ambitionen zu konzentrieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

