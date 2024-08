Kaum ein Thema bewegt die Finanzbranche derzeit so sehr, wie die Frage, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Verschiedenste Anhaltspunkte und Argumente kursieren. Ein relativ neuer Indikator ist dabei in aller Munde. Es geht um die Sahm-Regel, die Rückschlüsse von der Arbeitsmarktentwicklung auf das Rezessionsrisiko zieht. Der Indikator signalisiert eine Rezession, wenn die Arbeitslosenquote (Dreimonatsschnitt) um mindestens einen halben Prozentpunkt über dem Tiefpunkt der vergangenen zwölf Monate liegt. Die Namensgeberin des Index, Claudia Sahm, hatte bei der Analyse historischer Konjunkturdaten herausgefunden, dass es diese Konstellation ...

