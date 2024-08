DJ MÄRKTE USA/Ruhe nach Vortagesrally - Eli Lilly erneut sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholungsbewegung am Vortag geht es am Freitag an der Wall Street deutlich ruhiger zu. Im Handel ist von Vorsicht und Positionsglattstellungen vor dem Wochenende die Rede, an dem man auf mögliche neue Entwicklungen im Nahen Osten nicht reagieren könne. Zuletzt haben die USA dem Iran mit einem Gegenschlag gedroht, sollte dieser einen Militärschlag gegen Israel ausüben.

Daneben ist aber auch von Gewinnmitnahmen die Rede. Immerhin stehen die Indizes nach dem Aufwärtsschub nur noch knapp unter dem Niveau, auf dem sie vor dem Abwärtsstrudel am Montag gelegen hatten.

Zur Mittagszeit in New York bewegen sich die großen Indizes kaum vom Fleck. Der Dow-Jones-Index büßt 0,1 Prozent ein auf 39.422 Punkte.

Deutlich beruhigt haben sich die Sorgen vor einer harten Landung der US-Konjunktur. Sie waren vor Wochenfrist von enttäuschenden monatlichen US-Arbeitsmarktdaten ausgelöst worden, sind aber am Vortag von gut ausgefallenen wöchentlichen Daten wieder etwas in den Hintergrund gerückt.

Unterstützend für Aktien wirkt, dass am Anleihemarkt die Renditen nach zwei Tagen mit Aufschlägen wieder sinken. Der Dollar zeigt sich wenig bewegt, der Euro kostet 1,0920 Dollar. Auch am Ölmarkt tut sich wenig, die Preise steigen den dritten Tag in Folge, diesmal aber nur leicht, nachdem sie zuvor mit den Rezessionsspekulationen deutlicher gesunken waren. Der Goldpreis bewegt sich kaum.

Eli Lilly weiter im Höhenflug

Am Aktienmarkt geht der Höhenflug bei Eli Lilly nach den am Vortag präsentierten Quartalzahlen weiter. Nach dem gut 9-prozentigen Plus steigt der Kurs um weitere knapp 6 Prozent. Der Pharmariese übertraf nicht nur die Umsatzerwartungen für seine Diabetes- und Gewichtsreduktionsmedikamente, sondern erhöhte auch den Ausblick für das Gesamtjahr.

News Corp gewinnen 3 Prozent. Der Medienkonzern, zu dessen Tochtergesellschaft Dow Jones auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, schrieb in seinem vierten Quartal wieder schwarze Zahlen, angetrieben vom Geschäft mit digitalen Immobiliendienstleistungen und einem guten Buchgeschäft.

Der Kurs von Nikola, einem Anbieter hybrid angetriebener Lkw, zieht nach den Quartalszahlen um 4,7 Prozent an. Die Auslieferungen haben die Erwartungen übertroffen.

Expedia verteuern sich um 9,1 Prozent. Die Reiseplattform übertraf im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen. Dass Expedia vor einer Abschwächung der Reisenachfrage im laufenden Quartal warnte, geht unter.

Merck & Co hat eine Vereinbarung im Wert von bis zu 1,3 Milliarden Dollar über den Kauf eines Prüfpräparats mit Curon Biopharmaceutical geschlossen. Der US-Konzern zahlt zunächst 700 Millionen Dollar für die weltweiten Rechte an einem Antikörper. Der Kurs bewegt sich kaum.

Gilead Sciences fallen um 3 Prozent. Zwar hat das Biotechnologieunternehmen mit seinen Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen, bemängelt wird aber, dass dies zum Großteil nur Produkten zu verdanken sei, die nicht zum Kernbereich gehören. Take-Two Interactive Software steigen um 3,3 Prozent nach Quartalszahlen über der Markterwartung.

Paramount Global tendieren behauptet. Der Medienkonzern hat zwar die Erwartungen übertroffen, allerdings hat Paramount auch 6 Milliarden Dollar auf den Wert seines Kabelfernsehnetzwerks abgeschrieben und streicht außerdem etwa 2.000 Arbeitsplätze.

Elf Beauty brechen um 15,7 Prozent ein. Der Kosmetikanbieter hob zwar den Ausblick an, blieb mit den neuen Prognosen aber unterhalb der Erwartungen. Doximity haussieren um 31 Prozent, der Plattformbetreiber im Medizinbereich veröffentlichte besser als gedacht ausgefallene Erstquartalzahlen und dazu einen positiven Ausblick.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.421,82 -0,1% -24,67 +4,6% S&P-500 5.321,93 +0,0% 2,62 +11,6% Nasdaq-Comp. 16.642,65 -0,1% -17,37 +10,9% Nasdaq-100 18.403,05 -0,1% -10,77 +9,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,02 -2,2 4,04 -40,1 5 Jahre 3,77 -6,0 3,83 -22,9 7 Jahre 3,82 -6,2 3,88 -14,7 10 Jahre 3,93 -6,3 3,99 5,0 30 Jahre 4,22 -5,7 4,28 25,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Do, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0920 +0,0% 1,0823 1,0812 -1,1% EUR/JPY 160,10 -0,4% 173,84 174,21 +2,9% EUR/CHF 0,9437 -0,3% 0,9721 0,9728 +1,7% EUR/GBP 0,8560 -0,0% 0,8472 0,8470 -1,3% USD/JPY 146,61 -0,4% 160,63 161,13 +4,1% GBP/USD 1,2756 +0,1% 1,2774 1,2765 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,1733 -0,1% 7,2865 7,2932 +0,7% Bitcoin BTC ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,06 76,19 +1,1% +0,87 +8,0% Brent/ICE 79,73 79,16 +0,7% +0,57 +5,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,06 40,31 -0,6% -0,25 +24,0% /USD 60.079,55 -2,1% 54.287,17 57.450,49 +38,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.431,70 2.427,36 +0,2% +4,34 +17,9% Silber (Spot) 27,43 27,58 -0,5% -0,15 +15,4% Platin (Spot) 924,08 935,00 -1,2% -10,93 -6,9% Kupfer-Future 3,97 3,95 +0,7% +0,03 +2,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

