Die Intel-Aktie verzeichnete am Donnerstag in der NASDAQ-Sitzung einen deutlichen Rückgang. Der Kurs des Chipgiganten sank um 2,8 Prozent auf 19,91 USD, wobei im Tagesverlauf sogar ein Tiefststand von 19,82 USD erreicht wurde. Diese Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Abwärtstrend ein, der die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent einbrechen ließ. Analysten zeigen sich in ihren Prognosen zurückhaltend und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 32,00 USD an.

Finanzergebnisse und Dividendenausblick

Die jüngsten Quartalszahlen von Intel offenbarten einen Verlust von 0,38 USD je Aktie, was im Vergleich zum Vorjahresgewinn von 0,35 USD eine erhebliche Verschlechterung darstellt. Der Umsatz schrumpfte leicht um 0,9 Prozent auf 12,83 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,354 USD je Aktie. Die Dividendenausschüttung könnte sich laut Schätzungen von 0,740 USD im Jahr 2023 auf 0,375 USD im kommenden Jahr reduzieren, was die angespannte finanzielle Situation des Unternehmens widerspiegelt.

