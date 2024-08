Schon seit Längerem steht ProSiebenSat.1 an der Börse unter Druck; der laufende Abwärtstrend nahm bereits im Jahr 2021 seinen Anfang. Die Großaktionäre MFE und PPF sehen im Verkauf von Unternehmensanteilen die Lösung für die Misere. Dahingehen gab es aber bei Vorlage der Quartalszahlen keinerlei Neuigkeiten zu vernehmen, was auch bei den restlichen Anteilseignern nicht allzu gut anzukommen scheint.Anzeige:Die Aktie von ProSiebenSat.1 (DE000PSM7770) musste am Donnerstag Verluste von 5,1 Prozent hinnehmen, was den Kurs auf 5,86 ...

