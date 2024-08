The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2024



ISIN Name

CA8491131055 SPONSORSONE INC.

DE000A0KFRJ1 BIOXXMED AG INH O.N.

US13200M6075 CAMBER ENERGY INC. -,001

XS1117298759 SMURF.KAPP.ACQ.15/25 REGS

XS1349367547 EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO

XS1945291398 INTL FIN. CORP. 19/26 MTN

XS2035200349 AFR.DEV.BK 19/29 ZO MTN

XS2075938188 EIB 19/24 MTN

XS2109379607 WORLD BK 20/25 MTN

XS2228199209 INTERN.FIN. 20/30 ZO

XS2288097137 WORLD BK 21/26 MTN

XS2300295800 EIB 21/26 MTN

XS2337791482 ASIAN DEV.BK 21/26 MTN

XS2339217775 WORLD BK 21/31 ZO MTN

XS2406011507 INTERN.FIN. 21/24 MTN