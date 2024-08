New York (ots/PRNewswire) -Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von Cloud-Plattformen, freut sich, seine Teilnahme an der IFA 2024, einem Meilenstein der Unterhaltungselektronik, bekannt zu geben. Vom 6. bis 10. September werden auf dem Berliner Messegelände führende Marken, Technologieriesen, geschätzte Branchenexperten und Verbraucher aus der ganzen Welt zusammentreffen, um die technologischen Fortschritte und Produktinnovationen zu erkunden, die die Branche prägen.Unter dem Motto "Nachhaltige Innovationen für KI" wird Tuya seine hochmodernen KI-Produkte und -Lösungen vorstellen und mit globalen Entwicklern darüber diskutieren, wie KI verschiedene Branchen unterstützen, die Implementierung von KI-Anwendungen vorantreiben und zu nachhaltigen Entwicklungszielen beitragen kann.Highlight I: Künstliche Intelligenz (KI) wird zur treibenden Kraft, die eine Welle bahnbrechender Innovationen auslöstDas Jahr 2024 kennzeichnet einen entscheidenden Punkt in der Entwicklung der KI mit bemerkenswerten Fortschritten in der Text-, Bild-, Video- und Audiogenerierung. Soras atemberaubende 1-minütige Simulation eines realen Videos und Sunos umwerfende Musikkompositionen zeigen das grenzenlose Potenzial der KI.Da sich der Schwerpunkt auf die Nutzung des vollen Potenzials der generativen KI verlagert, liegt der Schwerpunkt zunehmend auf der Überwindung technologischer Barrieren, der Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten und der weiteren Nutzung des enormen kommerziellen Werts von GenAI.Auf der IFA wird Tuya KI ins Rampenlicht rücken und eine Reihe innovativer Produkte und Lösungen vorstellen, die KI-Technologie nahtlos integrieren. Diese Innovationen umfassen fünf wichtige Anwendungsszenarien, darunter Umgebungsbeleuchtung, Energiemanagement fürs Eigenheim, Haustierpflege, IPC-Video und Komfortzonen. Mit diesen Lösungen möchte Tuya es Entwicklern weltweit ermöglichen, bahnbrechende KI-Hardware zu entwickeln, um die Erfahrungen der Verbraucher im Bereich Smart Living zu verbessern.Nehmen Sie die Haustierpflege als Paradebeispiel. Tuya-fähige Haustier-Hardware mit KI-Algorithmen bietet Haustieren unvergleichliche Gesellschaft und emotionale Erfüllung. Tuya erweitert sein Angebot mit wertsteigernden Diensten wie KI-Fütterungsassistenten, Gesundheitsanalysen für Haustiere und Online-Tierarztterminen und unterstützt damit einen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung des gesunden Wachstums von Haustieren.Highlight II: Nachhaltigkeit rückt in den Mittelpunkt und eröffnet neue Horizonte der EnergieeinsparungTuyas IFA 2024-Showcase demonstriert nicht nur KI-Fähigkeiten, sondern unterstreicht auch die Bedeutung von Nachhaltigkeit und läutet eine neue Ära der Energieeffizienz ein. Mit seinem Portfolio an revolutionären umweltfreundlichen Lösungen definiert Tuya die Energienutzung in verschiedenen Lebensbereichen neu - von Haushalten über Reisen bis hin zu Solarenergiespeichern und innovativen Beleuchtungslösungen.Inmitten eines wachsenden Trends zu einem umweltfreundlichen Lebensstil, der durch globale Herausforderungen wie die Energiekrise und das Streben nach Kohlenstoffneutralität beschleunigt wird, erforschen Nationen weltweit aktiv Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung. Der EU-Plan für Energieunabhängigkeit 2022, der darauf abzielt, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen, ist ein Beispiel für diesen globalen Wandel. Tuya hat diesen entscheidenden Moment erkannt und ist darauf vorbereitet, den Trend zum grünen Wandel aufzugreifen, indem es iterative, intelligente Lösungen anbietet, die auf verschiedene Räume und Szenarien zugeschnitten sind und es den Kunden ermöglichen, der nachhaltigen Kurve voraus zu sein und die Vorteile von Energieeinsparungen und reduziertem Verbrauch zu nutzen.Auf der IFA 2024 wird Tuya gemeinsam mit globalen Entwicklern eine Vielzahl von energiesparenden Technologien präsentieren. Zu den Highlights gehören überarbeitete Energiemanagementsysteme für Privathaushalte, KI-gestützte intelligente Reiselösungen mit geringem CO2-Ausstoß und intelligente Beleuchtungslösungen für Parkplätze, die alle Energieeinsparungen von über 80 % ermöglichen. Zusammen bilden diese Fortschritte eine grüne Welle, die über die IFA schwappt und eine neue Ära des nachhaltigen Lebens einleitet.Highlight III: Zwei Veranstaltungen hintereinander - der Tuya Global Developer Summit gibt sein Debüt in EuropaWährend die IFA 2024 ihr hundertjähriges Bestehen feiert, wird Tuya sich auf eine spannende Reise begeben, um die Kompatibilität von KI und Nachhaltigkeit mit Entwicklern aus aller Welt durch fesselnde interaktive Erlebnisse zu erforschen und den Verbrauchern neue Wege zur Erkundung von KI-Anwendungen zu bieten.Die IFA 2024 wartet mit verschiedenen interessanten Veranstaltungen auf, darunter Tuya Connect und insbesondere die erste europäische Ausgabe des Tuya Global Developer Summit. Dieses historische Technologieereignis, das sich über mehrere Städte auf der ganzen Welt erstreckt, verspricht, Eliteentwickler, Branchengrößen und visionäre Denker zu vereinen und unschätzbare Kooperationen und Einblicke in Branchentrends, Spitzentechnologien und aufkeimende Marktchancen zu fördern.Das europäische Debüt des Tuya Global Developer Summit verspricht, die Grenzen der Vorstellungskraft neu zu definieren. Von revolutionären Technologiepräsentationen über bahnbrechende Produkteinführungen, die den Ton für künftige Branchentrends angeben, bis hin zu anregenden Diskussionen zwischen Branchenexperten - die Teilnehmer werden in ein lebendiges Erlebnis eintauchen, das das grenzenlose Potenzial technologischer Fortschritte aufzeigt.Mit Blick auf die Zukunft wird Tuya weiterhin mit globalen Entwicklern zusammenarbeiten, den Fortschritt der KI-Technologie vorantreiben und den Weg in eine grünere, nachhaltigere Zukunft ebnen.