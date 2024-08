Der Bitcoin hat ein tolles Comeback aufs Parkett gelegt. Nach dem Rücksetzer bis auf rund 50.000 Dollar geht am Freitag die Erholung Kryptowährung weiter. nach besser als erwartet ausgefallen US-Arbeitsmarktdaten wieder nach oben drehen. Die 61.000-Dollar-Marke konnte wiederüberwunden werden. Am Montag war der Bitcoin im Zuge der Finanzmarktturbulenzen zeitweise unter 50.000 Dollar gefallen. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht hatte die Verunsicherung ausgelöst. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...