ASM Global's Abteilung für Kulinarik SAVOR liefert für die berühmtesten Arenen, Stadien, Kongress- und Messezentren sowie Kulturstätten ausgefallene Kost und Lebensmittel. Das Unternehmen hat die nationalen Gewinner der amerikanischen Runde des weltweit einzigen Wettbewerbs für junge Talente der Kulinarik und des Gastgewerbes bekannt gegeben.

Thomas Mendel, Chef der Hamel Winery, Jaclyn Bisantz, Kellnerin im Harbor House und Marco Guillen, Mixologe im Four Seasons Napa, wurden für die USA zu Gewinnern des Wettbewerbs World Young Chef Young Waiter Young Mixologist (WorldYYY) gekrönt der einzige dieser Art.

"Das passt sehr gut zu der nationalen Arbeit von ASM Global: Wir entwickeln gute Beziehungen zu Kommunen vor Ort und fördern, schulen und beschäftigen Talente durch Stipendien, Praktika und Ausbildungsprogramme," sagte Shaun Beard, SAVOR's Senior Vice President für Nahrungsmittel und Getränke.

"Da ASM Global das Niveau der Gastronomie in den weltweit besten Veranstaltungsstätten anheben möchte, werden diese aufstrebenden Talente Teil unseres Universums sein," sagte Beard. "Die Gelassenheit, Kreativität und Entschlossenheit, die wir bei all diesen Wettbewerbern in dieser schwierigen Situation gesehen haben, waren wirklich einmalig. Wir erwarten sehr viel von einigen dieser jungen Stars. Wir sind stolz darauf, sie auf ihrem Weg zu fördern und freuen uns auf ihre weitere Entwicklung."

Die Mitglieder des SAVOR Team USA werden als nächstes im kommenden November an der Endrunde der WorldYYY im Swissôtel The Stamford in Singapur teilnehmen. Sie werden vor Weltklasse-Chefs, Gastronomieexperten und bekannten Mixologen ihre Fähigkeiten vorführen. Es werden 36 Kandidaten aus 12 Ländern um den Welttitel "Best Young Chef, Young Waiter and Young Mixologist" konkurrieren.

Die Endrunde der YYY USA fand vor Kurzem im bekannten The Culinary Institute of America at Copia (CIA) in Napa, Kalifornien, statt. Im Expertenkomitee der Juroren waren unter anderem Master Chef Roland Passot, Eigentümer und Chief Culinary Officer, Tournament of Champions' Tracey Shepos Cenami, Executive Chef und Käseexpertin bei Kendall-Jackson Wine Estate and Gardens, sowie Food Network Chef Adam Sobel, Partner der Mina Group zu finden.

ASM Global's Sparte SAVOR wurde vor fast fünf Jahren zum strategischen Partner des Wettbewerbs. Dies ist im Einklang mit der Vision des Unternehmens, neue Talente weltweit zu entdecken und zu fördern, diese in der Gastronomiebranche bekannt zu machen und berühmten Akteuren vorzustellen.

Über SAVOR

SAVOR ist die kulinarische Sparte von ASM Global, dem weltweit führenden Full-Service-Unternehmen für Veranstaltungsstätten. Es betreut mehr als 400 der weltweit bekanntesten Arenen, Stadien, Kongress- und Messezentren sowie Kulturstätten auf fünf Kontinenten. Das Team von SAVOR bietet Gästen auf jedem Event einen gehobenen Service, angefangen bei der Zubereitung der Speisen bis hin zu den Getränken, sei es im Rahmen von privaten VIP-Runden bis hin zu Banquets mit mehr als 20.000 Personen. Neben den authentischen, von Chefs zubereiteten Speisen unterhält SAVOR Partnerschaften zu örtlichen Bauern, Produzenten und Bewohnern von Kommunen. Es wird ausschließlich Fleisch ohne Antibiotika verwendet. Dank Maßnahmen zur Nachhaltigkeit wie Recycling und Kompostierung wird das Unternehmen als umweltfreundlich eingestuft. Mehr Informationen finden Sie unter: savorasmglobal.com.

Über YYY

Der Wettbewerb "Young Chef Young Waiter" wurde 1979 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Gastronomie als attraktive Branche zu präsentieren, in der der Beruf zur Berufung werden kann. Heute dient "Young Chef Young Waiter" in seinem neuen Format als Bühne für die Stars der Kulinarik und des Service von morgen. World Young Chef Young Waiter Young Mixologist's zusammen mit Great Campaign U.K. and Northern Ireland sowie The Culinary Institute of America wollen gemeinsam die besten jungen Talente in der Branche entdecken. Am Wettbewerb beteiligen können sich junge Chefs, Kellner und Mixologisten bis maximal 28 Jahre mit den unterschiedlichsten Hintergründen. YYY stellt sicher, dass diese jungen Talente mit den entsprechenden Fähigkeiten, modernen Kenntnissen und einem Netzwerk ausgestattet werden, damit sie in der Welt der Gastronomie Erfolg haben.

