Vancouver, British Columbia, 9. August 2024 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das "Unternehmen" oder "EMX") freut sich bekannt zu geben, dass die bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 20. Juni 2024 angekündigte Darlehensvereinbarung ("die Darlehensvereinbarung") zwischen dem Unternehmen, seiner Tochtergesellschaft EMX Chile SpA ("EMX Chile") und einem hundertprozentigen Tochterunternehmen (der "Darlehensgeber") der Franco-Nevada Corporation ("Franco-Nevada") (NYSE und TSX: FNV) nunmehr abgeschlossen wurde und das Unternehmen das 35-Mio.-$-Darlehen (das "Darlehen") in Anspruch genommen hat. Das Unternehmen hat den Erlös aus dem Darlehen dahingehend verwendet, den noch ausstehenden Restbetrag in Höhe von 34,42 Mio. $ eines Darlehens, das einem von der Sprott Resource Lending Corp. ("Sprott") gemanagten Fonds geschuldet wird, zu tilgen, dem Darlehensgeber eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 1 % des Nominalbetrags des Darlehens zu bezahlen und mit den verbleibenden Mitteln das allgemeine Betriebskapital aufzustocken.

Das Unternehmen freut sich über die weitere Vertiefung seiner Geschäftsbeziehung mit Franco-Nevada, einem Kernaktionär von EMX. Zusätzlich zur Darlehensvereinbarung haben EMX und Franco-Nevada gemeinsam Lizenzeinkäufe syndiziert (z. B. Caserones) und befinden sich derzeit in einem Joint Venture zur Sondierung neuer Möglichkeiten für Royalty-Finanzierungen.

Darlehensvereinbarung - Das Darlehen wird in Form eines vorrangig besicherten Darlehens in Höhe von 35 Mio. $ begeben, das am 1. Juli 2029 fällig gestellt wird. Die Zinsen sind monatlich zu einem Zinssatz zu zahlen, der dem dreimonatigen SOFR-Zinssatz (Secured Overnight Financing Rate) zuzüglich der anwendbaren Marge auf Grundlage des Verhältnisses zwischen der Nettoverschuldung des Unternehmens und dem bereinigten EBITDA (siehe nachstehende Tabelle) entspricht und vierteljährlich angepasst wird.

Verhältnis Nettoverschuldung / bereinigtes EBITDA: Anwendbarer Zinssatz (p.a.): < 1,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 300 Basispunkte >= 1,00:1 und <1,50:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 325 Basispunkte >= 1,50:1 und <2,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 350 Basispunkte >= 2,00:1 und <3,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 375 Basispunkte >= 3,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 425 Basispunkte

Während eines jeden Jahres können bis zu 10 Mio. $ des Darlehens kumuliert auf freiwilliger Basis und ohne Vertragsstrafe zurückgezahlt werden.

Das Darlehen ist durch eine allgemeine Sicherungsvereinbarung über die Vermögenswerte von EMX und durch die Verpfändung von Anteilen von EMX und EMX Chile an bestimmten ihrer Tochtergesellschaften oder anderen Beteiligungen gesichert. Der Darlehensgeber ist jederzeit in der Lage, bestimmte wesentliche Tochtergesellschaften des Unternehmens als Garanten für das Darlehen zu benennen und ähnliche Sicherheiten zu stellen. Bestimmte Verpflichtungen aus der Darlehensvereinbarung, einschließlich Beschränkungen bei der Aufnahme von Schulden und Belastungen, gelten sowohl für das Unternehmen als auch seine Tochtergesellschaften.

Alle hier genannten Geldbeträge sind in US-Dollar angegeben.

Über EMX - EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "EMX" notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Über Franco-Nevada - Franco-Nevada Corporation ist das führende, auf Gold ausgerichtete Royalty- und Streaming-Unternehmen mit dem am stärksten diversifizierten Portfolio an Cashflow produzierenden Assets. Sein Geschäftsmodell bietet Investoren Goldpreis- und Explorationsoptionalität, während es gleichzeitig das Risiko gegenüber einer Kosteninflation begrenzt. Franco-Nevada ist schuldenfrei und nutzt seinen freien Cashflow, um sein Portfolio zu erweitern und Dividenden zu zahlen. Das Unternehmen wird unter dem Kürzel FNV sowohl an der Toronto Stock Exchange als auch an der New York Stock Exchange gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

mailto:Dave@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

mailto:IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln, jedoch keine Tatsachenaussagen darstellen. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie "schätzen", "beabsichtigen", "erwarten", "werden", "glauben, "Potenzial" und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Diese Risiken, Ungewissheiten und Faktoren können unter anderem darin bestehen, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Verpflichtungen aus der Kreditvereinbarung einzuhalten, einschließlich der Rückzahlung der im Rahmen des Kredits geschuldeten Beträge, und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. März 2024 endende Quartal (die "MD&A") und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form ("AIF") für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76498Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76498&tr=1



