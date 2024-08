Welche Kryptowährung sollte man im August kaufen?

Nach der letzten stärkeren Korrektur des Kryptomarktes konnten sich einige Coins besonders schnell wieder erholen. Gleichzeitig werden die Warnungen von anderen Krypto-Experten wie Arthur Hayes, dem Geschäftsführer der Kryptobörse Bitmex, lauter, dass noch eine zweite Welle von Abverkäufen bevorstehen könnte. In diesem Zusammenhang wird es wieder einige Schnäppchen geben und deshalb stellt sich die Frage: Welche Kryptowährungen sollte man im August kaufen? Dafür haben wir einige besonders resiliente Kandidaten im Presale mit attraktivem Renditepotenzial gefunden, welche im aktuellen Marktumfeld perfekt zu sein scheinen.

Pepe Unchained

Der vermutlich vielversprechendste neue Memecoin am Markt ist Pepe Unchained. Denn er hat das Potenzial, dass er die anderen Memetoken übertreffen und einen neuen Rekord bezüglich der Bewertung erzielen könnte. Dies liegt an seinem besonderen Geschäftsmodell, da es sich um ein Ökosystem mit hervorragenden Konditionen für diverse Kryptoprojekte handelt.

Analysten verweisen primär auf sein Potenzial, dass er sich zu der führenden Skalierungslösung im Bereich der Memecoins entwickelt, wie es bereits bei anderen für KI, NFTs, Gaming, Lieferketten und mehr geschehen ist. Durch eine solche Spezialisierung könnte Pepe Unchained sich einen Namen machen und mit besonderen Konditionen überzeugen.

Laut den Angaben der Website wird die neue ETH-Layer-2 die Geschwindigkeit um den Faktor 100 steigern und die niedrigsten Gebühren ermöglichen. Somit erhält sie eine besondere Attraktivität, welche die Wahrscheinlichkeit von Migrationen und neuen Launches erhöht. Mit diesen nehmen wiederum die wichtigen Metriken und der Wert des Coins zu.

Die $PEPU-Token sind eine Art digitaler Rohstoff innerhalb des Ökosystems, was ihm seinen inhärenten Wert verleiht. Mithilfe der Unterstützung der Pepe-Community und Walen hat es schon fast 8 Mio. USD eingeworben. Interessierten läuft nun die Zeit davon, wenn sie sich noch vor der Listung die Coins mit einer Staking-Rendite von 245 % sichern wollen.

Shiba Shootout

Einen neuartigen Ansatz verfolgt der Memecoin Shiba Shootout, der schon an andere erfolgreiche Memetoken wie Shiba Inu und Floki Inu erinnert. Denn er ist besonders vielseitig aufgestellt und positioniert sich in einigen der attraktivsten Kryptosektoren. Zu diesen zählen unter anderem SocialFi, GameFi und Memecoins.

Im Unterschied zu anderen Memetoken wird eine besondere Plattform für den Austausch der Gemeinschaft geboten. Interessante Beiträge in Gesprächsrunden verdienen auf diese Weise Belohnungen in Kryptowährungen, womit wiederum Anreize für Besucher und Content-Ersteller geboten werden, was die Qualität und Aktivität verbessern dürfte.

Ebenfalls sind verschiedene Spiele geplant, von denen schon eines entwickelt und veröffentlicht wurde. Bereits jetzt ist es auf den App-Marktplätzen von Google Play und Apple App Store zu finden, was auf das Engagement und die Seriosität des Projektes verweist. Es sollen jedoch noch einige Updates und weitere Veröffentlichungen erfolgen.

Die digitale Western-Welt von Shiba Shootout wurde thematisch hervorragend zu dem Sektor gewählt. Allerdings ist die Organisation weniger wild als bei den meisten anderen Projekten und soll dezentral erfolgen. Somit konnte es zügig 904.326 USD einwerben, wobei auch die Staking-Rendite von noch großzügigen 1.056 % sicherlich ein überzeugender Grund war.

PlayDoge

Ebenfalls an der Schnittstelle zwischen dem renditestärksten Kryptosektor in diesem Jahr der Memecoins und dem mit den meisten aktiven Wallets pro Tag positioniert sich PlayDoge mit seinen virtuellen Haustieren. Sie werden von dem im Memetoken-Bereich beliebten Shiba Inus repräsentiert und sollen ein neues Zeitalter der interaktiven Memecoins einleiten.

Das Konzept erinnert an das Kultspiel Tamagotchis, die schnell weltweit viral und zu einem der beliebtesten Spielzeuge geworden sind. Die Aufgabe der Spieler besteht dabei in Fütterung, Pflege und Aufzucht ihres Haustieres. Ebenso ist die Rede von verschiedenen Minispielen und Abenteuer sowie Belohnungen in $PLAY, welche es für die Spieler zu entdecken gibt.

Wenn bereits die Mund öffnende Katze von Popcat oder Hamster Kombat schnell Millionen von Menschen erreicht haben, könnten der erlebbare Memecoin von PlayDoge möglicherweise auf diesem Erfolg aufbauen und ihn sogar noch übertreffen. Denn optimierte und modernisierte Spieleklassiker haben bereits eine große Zielgruppe und Beliebtheit.

PlayDoge hat schnell die Herzen von Nostalgikern, Shiba-Inu-Liebhabern und Memecoin-Enthusiasten gewonnen. So wurden bisher schon mehr als 6 Mio. USD für die Finanzierung eingeworben. Noch für weniger als 15 Stunden werden die Coins für 0,00527 USD und mit einer Staking-Rendite von 77 % pro Jahr angeboten.

Base Dawgz

Der adrenalinsüchtige Shiba Inu Base Dawgz ist mit seinem Wingsuit-Anzug angetreten, um sich zum Überflieger der Base-Chain emporzuheben. Dieser kann ihn auch leichter vor einer Sturzlandung bewahren, während er auf möglicherweise nicht erklommene Höhen emporsteigt und somit seinem Geschäftsmodell auf einfallslose Memecoins hinabblickt.

Base Dawgz ist mit dem neuartigen Share-and-Earn-Modell angetreten, welches die verborgenen Kräfte der Kreativität der Krypto-Community mit großzügigen Belohnungen entfesseln will. Im Vergleich zu kostenlosen Beiträgen dürfte somit eine deutlich höhere Motivation und daher auch Viralität erreicht werden.

Allerdings ist Base Dawgz nicht nur auf der Base Chain. Mithilfe fortschrittlicher Technologien wie Portal Bridge und Wormhole operiert er ebenso auf Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche und Solana. Dies eliminiert einseitige Risiken und sorgt gleichzeitig für eine höhere Flexibilität für die Entwickler und die Nutzer, was die Liquidität steigert und höhere Kurse ermöglicht.

Das besonders motivierende und besondere Konzept von Base Dawgz haben auch die Investoren erkannt, welche für umgerechnet mehr als 2,85 Mio. USD $DAWGZ-Coins erworben haben. Noch sind ein paar Token für Interessierte übrig, die zudem noch von den zu Beginn hohem passivem Einkommen von 915 % pro Jahr profitieren.

Meme Games Token

Ein Erfolgsrezept einiger der führenden Memecoins wie Dogecoin und Floki Inu ist das Sponsoring von berühmten Sportteams und Events. Nun wurde in diesem Bereich mit Meme Games Token ein besonderes Projekt gestartet, dass von immer mehr als der offizielle Memecoin der Olympischen Spiele bezeichnet wird.

Mit dieser Assoziation bietet $MGMES Anlegern eine Möglichkeit, um diesen Narrativ zu spielen, wie es auch bei politischen Reden und PolitiFi-Memetoken oder Hunde-Memecoins und dem internationalen Hundetag der Fall ist. Da es sich um das größte Sportevent der Welt mit geschätzten 3 Mrd. Zuschauern handelt, könnte er davon stark profitieren.

Ebenso liegt die Vermutung nahe, dass ein für das Marketing vorgesehene Anteil für ähnliche Sponsorings wie bei den anderen Memecoins eingeplant ist. Ferner bietet Meme Games Token ein eigenes Olympiade-Spiel, bei dem einige der beliebtesten Meme-Charakteren gegeneinander antreten und den Spielern $MGMES-Coins einbringen können.

Obwohl der Vorverkauf erst kürzlich gestartet wurde, hat er schon über 352.077 USD eingeworben. In der aktuellen Phase werden die Coins für 0,0092 USD angeboten. Außerdem erhalten Käufer bei einem Sieg im Wettkampf einen Bonus in Höhe von 25 % sowie eine Staking-Rendite von 605 %.

