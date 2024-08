In einer Welt voller Konflikte und Spannungen sind die Auftragsbücher von Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall und Co prall gefüllt. Doch statt auf Angriff setzt ein Unternehmen auf Verteidigung, hat sich auf die Abwehr von Kampfmitteln spezialisiert und steht damit hoch im Kurs. Für viele fliegt die Aktie noch unter dem Radar - doch das könnte sich bald ändern.Die Gruppe genießt das Vertrauen von Regierungen und Militärs in mehr als 50 Ländern der Welt aufgrund ihrer hervorragenden Expertise. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...