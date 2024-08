© Foto: adobe.stock.com



Der Staub hat sich gelegt. Nachdem es zu Wochenbeginn an den Finanzmärkten heftig zur Sache ging, beruhigten sich die Gemüter zwischenzeitlich. Auch Silber geriet in den Abwärtssog, setzt nun aber zur Erholung an. Silber aus charttechnischer Sicht angezählt Die Marktturbulenzen brachten Silber gehörig in Bedrängnis. Der Rücksetzer fiel dem Naturell des Edelmetalls entsprechend auch deutlicher aus, als der Preisrückgang bei Gold. Verstärkt wurde das Ganze noch durch einige charttechnische Verkaufssignale, die als Folge des Preisrückgangs ausgelöst wurden und den Abverkauf bei Silber forcierten. Während Gold sich noch recht achtbar aus der Affäre zog, geriet Silber enorm unter Druck. Die …