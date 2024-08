Alarm: Der Weg zum Uran-Giganten ist jetzt frei!

Anzeige / Werbung

Panther Minerals hat gerade das GRÜNE LICHT für einen 5-JAHRES-Plan zur Bohrung und Erkundung erhalten, der die Uranindustrie FÜR IMMER umgestalten und potenziell ein VERMÖGEN für frühe Investoren erwirtschaften könnte.

Willkommen liebe Leser,

ich werde Ihnen gleich mehr über diese Pressemitteilung erzählen. Aber zuerst lassen Sie mich den Zustand des Uranmarktes erklären…

Sie sehen, der Uranmarkt wird nicht nur heißer - er wird thermonuklear!



Der Druck auf das Uranangebot wächst weiter. Steigende geopolitische Spannungen, die wachsende Nachfrage nach mehr Energie zur Stromversorgung von KI und hohe Klimaziele zwingen zu einer globalen Neubewertung der Energie hin zu kohlenstoffemissionsfreier, schadstoffarmer Kernenergie.

Und dieser Paradigmenwechsel erzeugt beispiellosen Druck auf das Uranangebot.

Lassen Sie uns die Zahlen betrachten:

Jährlicher globaler Uranverbrauch: 200 Millionen Pfund

Aktuelle Produktion: 140 Millionen Pfund

Daraus resultierendes Defizit: 60 Millionen Pfund

Prognosen deuten darauf hin, dass dieses Defizit bis zum Ende des Jahrzehnts erstaunliche 360 Millionen Pfund erreichen könnte. Dieser Mangel unterstreicht den dringenden Bedarf an neuen nordamerikanischen Uransourcen, die in die Lieferkette eintreten.

Warum Nationen um Uran kämpfen (und wie Sie profitieren können)

Und das ist wirklich erst der Anfang.



Japan plant, Dutzende ihrer Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen.



China hat den Bau von sechs neuen Kernkraftwerken genehmigt und plant, in den nächsten 15 Jahren 150 neue Reaktoren zu bauen, im Rahmen ihres neuen Dekarbonisierungsmandats. Südkorea und Indien haben sich ebenfalls einer sauberen Energiezukunft angeschlossen und werden VIEL Uran benötigen.



Europäische Nationen schließen sich ebenfalls der pro-nuklearen Haltung an.



Diese Entwicklungen sind Teil eines breiteren Trends. Länder weltweit erkennen die Rolle der Kernenergie bei der Erreichung ehrgeiziger Dekarbonisierungsziele. Infolgedessen steht der Uranmarkt vor einem erheblichen Wachstum.

Für Investoren und Branchenbeobachter ist die Botschaft klar: Die globale Uranlandschaft verändert sich schnell. Diejenigen, die in der Lage sind, von diesem Wandel zu profitieren, könnten an der Spitze einer neuen Ära der Energieproduktion stehen.

GRÜNES LICHT: Der Weg von Panther Minerals zum Uran jetzt klar

Während der Uranmarkt sich erhitzt, macht Panther Minerals Fortschritte. Das Unternehmen hat gerade einen wichtigen Meilenstein angekündigt:

Panther Minerals Inc. (ISIN: CA69867J1057 WKN: A40B01) hat nun wichtige Genehmigungen für ein 5-JAHRES-Erkundungsprogramm auf ihrem zu 100 % im Besitz befindlichen Boulder Creek-Grundstück gesichert.



Das umfasst:

US Bureau of Land Management erteilt grünes Licht für Oberflächenerkundung und Bohrungen

Die Genehmigung des Bundesstaates Alaska DNR steht noch aus für umfangreiche Erkundungsaktivitäten

Wasserverbrauch und Umweltgenehmigungen befinden sich in den letzten Phasen

Der CEO von Panther, Rob Birmingham, kommentierte: "Wir freuen uns, die Mehrheit der erforderlichen Genehmigungen erhalten zu haben, um unsere kurz- und langfristigen Ziele im Boulder Creek-Projekt zu realisieren. Da wir mit der zeitnahen Ausstellung der endgültigen 5-Jahres-Genehmigungen rechnen, können wir nun die erwarteten Arbeitsprogramme für dieses und nächstes Jahr mit Unterstützung des Staates und der Bundesregierung planen und organisieren."

Die Mathematik hinter dem Uran-Potenzial von Panther Minerals

Hier wird es wirklich interessant. Panther Minerals Inc. (ISIN: CA69867J1057 WKN: A40B01) hat derzeit eine Marktbewertung von 13 Millionen Dollar (das ist der Preis eines privaten Unternehmensjets). Und das ist peanuts im Vergleich zu dem potenziellen Schatz, auf dem sie sitzen:

Historische Schätzung von Boulder Creek: 1 Million Pfund U3O8 bei 0,27%

Landpaket: Explodiert von 90 Hektar auf 9.065 Hektar (das ist eine 75-fache Steigerung!)

Ziel Fireweed: Historische Daten deuten darauf hin, dass es Boulder Creek 2.0 sein könnte... aber potenziell GRÖßER.

Nun, ich bin kein Finanzberater, und Sie sollten immer Ihre eigene Recherche durchführen. Aber seit 2023 habe ich Aktien von 3 Uranunternehmen gekauft: Panther Minerals, Nexgen Energy (ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Erkundung und der Entwicklung von Uranvorkommen in Kanada beschäftigt) und Ur-Energy Inc. (ein führendes Uranbergbauunternehmen, das in der Lost Creek-Anlage in Wyoming tätig ist). Und in etwas weniger als einem Jahr habe ich bei diesen 3 Aktien einen erheblichen Gewinn erzielt.



Aber lassen Sie uns ein kleines "Was wäre wenn"-Spiel spielen:

Wenn Panther auch nur die Hälfte dieser historischen Schätzung bestätigt, reden wir von 500.000 Pfund U3O8. Bei dem aktuellen Spotpreis von 80 $/lb entspricht das 40 Millionen Dollar im Boden.

Und das ist das schlimmste Szenario, Leute.

Mit einer 75-fachen Erhöhung des Landes könnten wir potenziell 10 Millionen Pfund U308 betrachten. Und wenn der Uranpreis auf 100 $ pro Pfund zurückgeht, wären das 1 Milliarde Dollar Uranwert.



Und denken Sie daran, das ist nur Boulder Creek. Das Fireweed-Ziel könnte einen noch größeren Preis darstellen.



Mit einem robusten 5-Jahres-Explorationsplan, der nun genehmigt ist, ist Panther Minerals Inc. (ISIN: CA69867J1057 WKN: A40B01) bereit, diese Ressourcen nachzuweisen und noch mehr. Wenn sie den Jackpot knacken, könnte die Marktkapitalisierung von 13 Millionen Dollar wie ein absolutes Schnäppchen erscheinen.

https://www.visualcapitalist.com/sp/the-global-uranium-market-in-3-charts/

https://www.nippon.com/en/japan-data/h01752/

https://cybernews.com/news/china-planning-150-new-nuclear-reactors/

https://www.nuclearbusiness-platform.com/media/insights/50-years-of-india-korea-relations-enhanced-nuclear-cooperation-next

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101 Surrey

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: US9168961038,CA65340P1062,CA46500E1079,CA91702V1013,CA69867J1057