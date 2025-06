© Foto: DALL*E

Von der Hotelkette zum Bitcoin-Holder: Japans Metaplanet ahmt Strategy nach und kauft massiv nach. Aber Vorsicht, Leerverkäufer: Die Anzeichen stehen auf Short Squeeze!Kursrakete Metaplanet, einst ein Hotelbetreiber und heute ein aggressiver Bitcoin-Käufer, hat in puncto Marktkapitalisierung den Speicherchip-Hersteller Kioxia Holdings überholt - nachdem der Aktienkurs in weniger als zwei Monaten um nahezu 400 Prozent explodierte. Auslöser: Die globale Krypto-Rallye. Am Montag durchbrach Metaplanets Börsenwert erstmals die Marke von 1 Billion Yen (rund 5,9 Milliarden Euro) und ließ damit nicht nur Kioxia hinter sich, sondern auch Unternehmen wie Screen Holdings, einen Halbleiterproduzenten, …