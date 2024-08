XRP-Kurs weiterhin schwach! Viel Wind um nichts?

Die unendliche Geschichte zwischen der SEC und Ripple, dem Unternehmen hinter XRP, hat ein Ende. Nachdem die Behörde Ripple schon im Jahr 2020 wegen unregistriertem Wertpapierhandel angeklagt hat und XRP als Wertpapier einstufen wollte, kam es nun endlich zu einem Urteil. Mit dem Strafmaß scheinen beide Seiten zufrieden zu sein. Die SEC wollte eine höhere Strafe, Ripple natürlich eine niedrigere, ein Gericht hat sich für einen Mittelweg der beiden Forderungen entschieden. Die Auswirkung auf den XRP-Kurs ist trotzdem überschaubar.

20 % Plus

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung ist es natürlich zu einem Kursanstieg bei XRP gekommen. Während es im Juli letzten Jahres, als Ripple ein wichtiger Teilsieg zugesprochen wurde, für ein Plus von 80 % innerhalb eines Tages gereicht hat, waren es diesmal nur noch 20 %. Genau wie damals sind die Gewinne auch schnell wieder verflogen. Erst am Mittwoch wurde das Urteil verkündet und der XRP-Kurs ist auf 0,63 Dollar gestiegen, heute steht der Coin bereits wieder bei 0,58 Dollar.

(XRP Kursentwicklung in der letzten Woche - Quelle: Coinmarketcap)

Auf Wochensicht liegt XRP gerade einmal mit 2,7 % im Plus. Ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass Anleger seit Jahren den Rechtsstreit mit der SEC dafür verantwortlich machen, dass der XRP-Kurs nicht steigt. Der große Bullrun könnte also ausbleiben.

Berufungsmöglichkeit als Ursache?

Theoretisch würde noch die Möglichkeit bestehen, gegen das Urteil Berufung einzulegen, was sich viele nun als nächsten Grund zurechtlegen, warum der Kurs nicht steigt. Allerdings hat es im Juli letzten Jahres auch für ein Plus von 80 % gereicht, obwohl damals auch die Möglichkeit einer Berufung noch gegeben war. Außerdem sieht es derzeit nicht danach aus, als würde die SEC Berufung einlegen. Wahrscheinlicher ist es, dass XRP ein ähnliches Schicksal wie anderen Coins, die früher erfolgreich waren, wie beispielsweise Cardano (ADA), bevorsteht.

(XRP und ADA Kursentwicklung im Vergleich - Quelle: Coinmarketcap)

Anleger neigen dazu, die Coins, die in früheren Zyklen erfolgreich waren, erneut zu bevorzugen, dabei haben auch bei diesen Coins nur die Anleger extrem hohe Gewinne gemacht, die vor der Kursexplosion eingestiegen sind. Seit die Coins in den Top 20 nach Marktkapitalisierung sind, ist eigentlich klar, dass der Kurs nicht nochmal um das 100-fache oder mehr steigen wird. Daher sind einige Investoren bereits auf der Suche nach dem nächsten Coin, der x100 Potenzial hat und derzeit fällt die Wahl dabei besonders häufig auf Pepe Unchained.

Ist Pepe Unchained der nächste x100 Coin?

Um die ganz großen Gewinne am Kryptomarkt zu erzielen, muss man in ein Projekt, das eine große Zukunft vor sich haben könnte, früh investieren. Das ist zwar riskanter, da die Coins noch nicht etabliert sind, dafür sind im Erfolgsfall auch Gewinne von 10.000 % und mehr möglich. Bei Pepe Unchained ($PEPU) deutet derzeit vieles auf eine solche Entwicklung hin. Pepe Unchained ist ein neuer Meme Coin, der mit eigener Blockchain ausgestattet ist und deshalb enormes Potenzial hat.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Investoren haben noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein neuer Coin mit neuer Blockchain schon bald ein ganz neues Ökosystem ins Leben rufen könnte, da die $PEPU-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger Token im Wert von rund 8 Millionen Dollar gekauft. Die PEPU-Chain ist eine Layer 2 für Ethereum, auf der Transaktionen schneller und günstiger durchgeführt werden können, sodass in Zukunft einige vielversprechende Projekte auf der Blockchain gelauncht werden könnten.

Da sich die Gelegenheit nicht oft ergibt, in einen neuen Meme Coin mit eigener Blockchain von Anfang an zu investieren, haben Analysten bereits Kursziele ausgesprochen, die über dem 100-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen. Sollten diese Prognosen eintreten, dürften sich vor allem Investoren aus dem Vorverkauf freuen.

