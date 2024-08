Sektoranalyse Packaged Food - Defensive Aktien im Fokus! >>> Daytrading & Swingtrading mit ratgebergeld.at !!!

Neue Trading-Chancen: Sektorrotation könnte frische Appetitanreger für die Bullen servieren!

Die Aktien des Sektors Packaged Food bieten in Phasen, in denen Technologieaktien rückläufig sind, mehrere Vorteile für Anleger. Als defensiver und weniger zyklischer Bereich profitieren diese Unternehmen von einer stabileren Nachfrage, da Menschen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiterhin Grundnahrungsmittel kaufen. Dies führt in der Regel zu einer geringeren Volatilität der Aktienkurse im Vergleich zu Technologiewerten. Viele Unternehmen in diesem Sektor zahlen zudem verlässliche Dividenden, was für Anleger in unsicheren Marktphasen attraktiv sein kann. In Zeiten erhöhter Unsicherheit ist oft eine Sektorrotation zu beobachten, bei der Anleger Kapital von risikoreicheren Sektoren wie Technologie in stabilere Bereiche wie Konsumgüter umschichten. Dies kann dazu führen, dass Packaged Food-Aktien eine teilweise gegenläufige Bewegung zu fallenden Tech-Aktien zeigen und sich somit neue Trading-Chancen ergeben.

Pilgrim's Pride Corporation (PPC) - ISIN US72147K1088















Pilgrim's Pride ist einer der größten Geflügelfleischproduzenten weltweit. Das Unternehmen züchtet, verarbeitet und vermarktet Hühnchen- und Truthahnprodukte. Die Unternehmensgewinne schwankten in den vergangenen Jahren recht stark, was am Auf und Ab der Futterkosten und den variablen Fleischpreisen auf der Einnahmenseite liegt. Hinzu führte in der Vergangenheit die Vogelgrippe zu massiven Einbrüchen bei Umsatz und Gewinn. Derzeit profitiert Pilgrim's Pride vom Trend zum fettarmen, aber proteinreichen Geflügelfleisch. Charttechnisch sehen wir gerade einen sauberen Aufwärtstrend, der sich auch von Aktienverkäufen von Mitgliedern der Geschäftsführung nicht beeindrucken ließ. Bei Rücksetzern könnte das Wertpapier für Long Trades interessant werden.

Vital Farms, Inc. (VITL) - ISIN US92847W1036















Vital Farms ist ein ethisch orientierter Lebensmittelproduzent, bekannt für seine Eier und Butter von freilaufenden Hühnern. Das Unternehmen aus Austin Texas lieferte in 2022 und 2023 jeweils dreistellige Gewinnzuwächse. Bei den letzten vier Quartalsmeldungen sorgte es jeweils für positive Überraschungen bei den Analysten. Trotzdem gab es bei den Earnings der vergangenen Woche Gewinnmitnahmen. Charttechnisch sieht das Wertpapier momentan überverkauft aus. Sofern die Marke bei 30 USD hält, könnte kurzfristige Long Trades in Richtung der gleitenden Durchschnitte lukrativ sein.

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) - ISIN US1280302027















Cal-Maine Foods ist der größte Eierproduzent in den USA. Im April hatte in einem texanischen Werk die Vogelgrippe die Produktion lahmgelegt. Mit der neulich gemeldeten Akquisition des Wettbewerbers ISE America hat das Unternehmen aus Jackson im US-Bundesstaat Mississippi seine starke Stellung auf dem US-Eiermarkt ausgebaut. Das Wertpapier hielt sich ab Ende Juni stabil über dem 20er-EMA, so dass Trader hier nach attraktiven Setups Ausschau halten könnten.

Mama's Creations, Inc. (MAMA) - ISIN US56155L1089















Mama's Creations (früher MamaMancini's Holdings) ist ein Spezialist für vorgekochte, gefrorene und gekühlte Lebensmittel, insbesondere italienische Spezialitäten. Das Unternehmen aus East Rutherford in New Jersey hatte im Juni bekanntgegeben, sein Warensortiment deutliche erweitern zu wollen, um für Partner im Einzelhandel und für Verbraucher noch attraktiver zu werden. Nach einer "schwarzen Null" im Jahr 2022 konnte für 2023 wieder ein Gewinn ausgewiesen werden. Die aktuelle Stabilisierung oberhalb des 20er-EMA könnte als Breakout Setup für einen Long Trade interpretiert werden.bei Büro-Immobilien und Inflationsdruck belasten US-Regionalbanken immer noch!

Tagescharts vom 09.08.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 110.08.2024

