News von Trading-Treff.de Wir sahen einen starken Wochenschluss nach dem historisch sehr schwachen Start in die Handelswoche. Als Überblick bekommst Du hier neue Trading-Ideen für DAX, Dow Jones und Nasdaq am Sonntag den 11.08.2024 Ende August sahen wir noch in der Morgenanalyse vom 31.07.2024 in diesem Chartbild eine mögliche Stabilisierung im Nasdaq auf die Verluste Ende Juni (Rückblick): Doch mit dem Monatswechsel direkt nach der FED-Sitzung kamen ...

