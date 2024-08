Am 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer-Reform in Kraft treten. Über diese rechtlichen Hintergründe der Abgabe sollten alle Immobilienbesitzer informiert sein Wer ist grundsteuerpflichtig? Die "Substanz-Abgabe" auf das Eigentum an Grundstücken gehört in Deutschland zu den wichtigsten Einnahmequellender Städte und Gemeinden. Die Grundsteuer ist jedes Jahr von Immobilieneigentümern, denen Grundstücke, Gebäude sowie Land- und Forstwirtschaftsbetriebe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...