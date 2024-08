Krypto News: Widersprüchliche Anzeichen reduzieren Vertrauen

Es gibt einige Ereignisse, welche in letzter Zeit den Kryptomarkt entschleunigt haben und in nächster Zeit für Abverkäufe sorgen könnten. Was genau passiert ist und welche Auswirkungen es auf den Kryptomarkt hat, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Treffen der Demokraten mit der Krypto-Industrie

Nach dem Erfolg von Donald Trump bei den Wählern der Krypto-Industrie haben auch die Demokraten versucht, ihr schlechtes Image durch eine Marketingkampagne zu verbessern. Ursprünglich wollten sie laut Berichten auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville auftreten, wozu es jedoch nicht kam. Ebenso wurde das erste Treffen mit der Krypto-Industrie verschoben.

Die Sympathie des Kryptomarktes scheint derzeit etwas stärker bei Trump zu liegen, da er sich für liberale Gesetze engagieren will, eigene NFT-Kollektionen herausgibt und sein Sohn sich inzwischen im DeFi-Bereich betätigt.

Laut einem Bericht von Eleanor Terret von FOX Business ist das letzte Treffen der US-Demokraten mit der Krypto-Industrie am Donnerstag weniger erfreulich verlaufen. Dieses fand über Zoom statt und wurde von dem Kongressabgeordneten Ro Khanna veranstaltet.

Anwesend waren 20 Personen und Spitzenbeamte wie Finanzminister Wally Adeyemo und die stellvertretende Direktorin des nationalen Wirtschaftsrat Lael Brainard. Ebenso waren es der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses Bruce Reed, die leitende Beraterin Kristine Lucius und Kamala Harris.

Vonseiten der Krypto-Industrie kamen unter anderem Mark Cuban, der Gründer von SkyBridge Capital und der Risikokapitalgeber Anthony Scaramucci. Außerdem waren führende Mitarbeiter von Ripple, Coinbase, Kraken, Uniswap und andere Krypto-Unternehmen vertreten.

Jetzt neuartige Skalierungslösung entdecken!

Ergebnisse des Treffens der Demokraten mit der Krypto-Industrie

Das Treffen soll zu einer hitzigen Debatte geworden sein, bei welcher sich einige aus der Krypto-Industrie nicht haben um den Finger wickeln lassen und kritisch blieben. In diesem Zusammenhang beschimpften Führungskräfte der Kryptobranche Beamte des Weißen Hauses aufgrund des regulatorischen Angriffs der Behörden wie SEC und Fed.

Die Anwesenden haben FOX Business berichtet, dass das Treffen wie eine Wiederholung vom letzten Monat war. Damals hatten sie sich bereits unter Leitung von Khanna in Washington D.C getroffen und Beschwerden aufgrund der ungerechten Behandlung der Biden-Regierung geäußert.

Zudem sollen die Führungskräfte aus der Krypto-Industrie nun den hohen Schaden kritisiert haben, welchen die Biden-Regierung den digitalen Assets zugefügt hat. Laut den Aussagen eines anonymen Besuchers wurden sie im Grunde nur angeschrien. Zudem wurden ihr von dem ehemaligen Coinbase-Investor Conway nichts als leere Versprechen vorgehalten.

Dann hat Adeyemo versucht zu behaupten, dass die Regierung nicht versucht sie vom Finanzsystem abzuschneiden. Daraufhin ging von der Krypto-Industrie die Frage aus, wer von ihnen wegen der Politik des Weißen Hauses Einschränkungen erfahren hat. Daraufhin sollen sich fast alle gemeldet haben.

Jetzt innovativen Coin entdecken!

Reaktionen auf das Treffen der Krypto-Community

Trotz dieses weniger erfreulichen Berichts betrachten Scaramucci und Paul Grewal von Coinbase das Treffen als einen Erfolg und einen Schritt in eine bessere Richtung. Sie sehen in ihr auch ein neues Gesicht, welches eine neue Kryptopolitik verkörpern könnte.

Charles Hoskinson glaubt hingegen, dass der angekündigte "Crypto Reset" von Harris unwahrscheinlich ist. Ihre Ansichten zu verändern wären vergeblich und die Situation hätte sich verschlechtert. Ebenso käme seiner Ansicht nach eine Unterstützung von Harris einer Ablehnung der amerikanischen Kryptoindustrie gleich.

Außerdem warnte Tyler Winklevoss davor, dass der "Crypto Reset" eine Lüge und die sogenannte "Operation Choke Point 2.0" noch nicht abgeschlossen sei, welche den Austausch zwischen TradFi und DeFi einschränken soll.

Denn nun hat die Fed eine Durchsetzungsverordnung gegen eine der wenigen kryptofreundlichen Banken in den USA verhängt, die Cusotmers Bank. Diese muss jetzt 30 Tage vor strategischen Initiativen, Produkten, Diensten und Beziehungen mit Dritten in der Kryptoindustrie die Reserve Bank darüber informieren.

Jetzt gefragten Presale nicht verpassen!

https://x.com/tyler/status/1821721465039024547

Jetzt würden sie laut Tyler Winklevoss mit vagen Anschuldigungen noch mehr Kontrolle ausüben wollen und nach der Wahl von Kamala Harris als Präsidentin und mit der Senatorin Elizabeth Warren wäre es noch schlimmer.

Ebenso wurde jetzt bekannt gegeben, dass die SEC nach ihren Plänen für die neuen Vorschriften der Risikokapitalgeber jetzt drei von ihnen vorgeladen hat, um sie stärker zu überprüfen. Zwar ist unbekannt, um wen es sich genau handelt, allerdings liegen die Vermutungen bei den großen VCs wie Andreessen Horowitz und Paradigm.

Auf der anderen Seite überlegt Trump laut einem Interview die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank abzuschaffen, damit er mehr Einfluss auf diese ausüben kann. Allerdings ist das Vertrauen der Märkte in die Unabhängigkeit wichtig. Daher könnte eine solche Entwicklung aufgrund der Verunsicherungen der Investoren zu einer höheren Volatilität am Kryptomarkt führen.

Die Wahl wird am 5. November stattfinden und bis dahin könnte es noch einmal zu einer saisonalen Korrektur im Wahljahr kommen. Danach wurde diese meist von der Jahresendrally abgelöst.

Jetzt neue ETH-Layer-2 entdecken!

So können Anleger das aktuelle Marktumfeld nutzen

Aktuell wird sich der Kryptomarkt bis zum Ergebnis der US-Wahl tendenziell in einem Seitwärtsmarkt befinden, wobei laut Analysten wie Arthur Hayes noch mit einem zweiten Abverkauf zu rechnen ist. Danach werden die Kurse wieder schnell steigen, da durch die Liquiditätsmaßnahmen der Fed die Asset-Preise wieder zunehmen.

Dann werden auch Bitcoin, Altcoins und Memecoins von dem bullishem Umfeld profitieren. Insbesondere die Memetoken sind bisher ungebrochen der rentabelste Kryptosektor in diesem Jahr. Einer der nützlichsten Vertreter in diesem Bereich, Pepe Unchained, konnte nun mit seinem Presale mehr als 8 Mio. USD für seine Ethereum-Skalierungslösung einwerben.

Mithilfe des Vorverkaufs erhalten Sie bis zur ersten Listung einen Schutz gegenüber Kursverlusten. Zudem dürfte der Abschluss ungefähr mit der Bodenbildung des Kryptomarktes zusammenfallen. Gleichzeitig verdienen Sie schon jetzt Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und eine Staking-Rendite von 241 % pro Jahr.

Interessierte können sich der Gemeinschaft als Entwickler, Investor oder Nutzer anschließen. Sie alle sollen von deutlich besseren Konditionen profitieren, wie einer hundertmal höheren Geschwindigkeit und den "niedrigsten Gebühren". Damit auch andere Kryptoprojekte wettbewerbsfähig bleiben, migrieren und starten möglicherweise viele auf Pepe Unchained.

Somit könnte er möglicherweise aufgrund der höheren Netzwerkaktivität und den auf der Chain verwahrten digitalen Assets zu dem am höchsten bewerteten Memecoin aufsteigen. Einige vermuten auch, dass er sich als Memetoken-Skalierungslösung spezialisieren könnte, wie andere für KI, Gaming, NFTs und Co.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.