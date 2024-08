© Foto: Arne Dedert/dpa



Bisher schien der DAX 2024 unerschütterlich, doch nun weht ein Hauch von Panik durch den Markt. Am Tag des Marktbebens am Montag sprach wallstreetONLINE mit dem Mathematiker und Portfolio-Experten Andreas Beck.wallstreetONLINE: Herr Beck, Crash und Panik gehören ja nicht zu ihrem Vokabular, aber wenn sie nüchtern mathematisch sich den DAX anschauen, wie lautet da eigentlich ihre Analyse? Andreas Beck: Ja, der DAX hat jetzt ordentlich verloren. Jetzt hätte man gerne eine klare Aussage dazu, warum das gerade jetzt passiert ist. Aber wenn man sich in den Handelsräumen umhört, dann bekommt man Argumente wie Goldman Sachs hat die Rezessionsgefahr in den USA von 15 Prozent auf 25 Prozent erhöht. …