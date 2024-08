Der DAX hat am vergangenen Freitag ein Plus von 0,24 Prozent auf 17.722 Punkte erzielt. Nach einer turbulenten Handelswoche stand am Ende ein ähnlich hoher Wochengewinn zu Buche. Dennoch bleibt die Lage am deutschen Aktienmarkt angespannt: In der neuen Handelswoche dürfte sich die Konsolidierung fortsetzen. Welche Themen dabei im Fokus stehen, verrät der Wochenausblick.Zur Erinnerung: Am vergangenen Montag war der DAX im Zuge des weltweiten Ausverkaufs bis auf 17.024 Punkte gefallen, bevor die Käufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...