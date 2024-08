Nio hat sein SUV-Angebot um ein neues Top-Modell ergänzt. Der EL8 ist nur als Sechssitzer erhältlich und punktet bei der ersten Ausfahrt mit seinem Komfort und dem Raumangebot für die Passagiere. Dazu gibt es eine bessere DC-Ladetechnik als in bisherigen Nios. Wo der Haken liegt, zeigt unser Fahrbericht. Mit dem EL6 und EL7 (früher als ES8 erhältlich) hat Nio in Europa bereits zwei SUV-Modelle im Verkauf, einmal in der umkämpften, aber potenziell ...

