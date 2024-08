DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Poschevale Securities ist positiv für NurExone gestimmt

Frankfurt (pta/11.08.2024/10:30) - Poschevale Securities, ein auf Biotech-Unternehmen spezialisiertes Aktienresearch-Unternehmen, hat im Juli 2024 eine positive Unternehmensstudie über NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) veröffentlicht. Die Analyse hebt folgende Schlüsselpunkte hervor:

Innovative Produktentwicklung: NurExone entwickelt ExoPTEN, ein Nanomedikament zur Förderung der motorischen, sensorischen und funktionellen Regeneration nach akuten Rückenmarksverletzungen. In präklinischen Studien zeigte ExoPTEN vielversprechende Ergebnisse bei der Wiederherstellung durchtrennte oder beschädigter Nervenbahnen im Rückenmark, was bei querschnittgelähmten Versuchstieren zu einer Wiedererlangung der Mobilität führte.

Solide Finanzierung: Das Unternehmen hat kürzlich eine nicht vermittelte Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen und dabei rund 2 Millionen CAD eingeworben. Diese Mittel sollen strategisch eingesetzt werden, um:

Die Entwicklung der Unternehmensressourcen voranzutreiben, insbesondere im Hinblick auf klinische Studien Das Portfolio an geistigem Eigentum zu erweitern Allgemeine Unternehmenszwecke zu unterstützen

Zukunftsweisende Technologie: Die von NurExone entwickelte Exosomen-Technologie gilt als hochinnovativ. Exosomen, winzige Zellvesikel die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen, haben das Potenzial, körpereigene Heilungsprozesse nach Verletzungen oder in akuten Krankheitsphasen zu unterstützen und zu beschleunigen.

Basierend auf ihrer Analyse hat Poschevale Securities ein Kursziel von 2,71 CAD für NurExone ermittelt. Am 6. August 2024 lag der Aktienkurs bei 0,60 CAD.

Disclaimer/Risikohinweis: Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.???

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.???

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.???

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft.??

Zukunftsgerichtete Aussagen??? Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.???

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.???

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter

